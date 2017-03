Streit um Hund endet mit Schüssen

Polizei legt getunten Seat still

Pirna/Heidenau. Die Polizei war am Donnerstag in Pirna und Heidenau zu mehreren Verkehrskontrollen ausgerückt. Eine Kontrollstelle war an der Hauptstraße in Heidenau, Höhe Gabelbergerstraße, eingerichtet. Das Augenmerk der Beamten lag dort vor allem auf getunten Fahrzeugen. Am Nachmittag stoppten die Polizisten einen Seat, der besonders laut war. Bei der genaueren Kontrolle sowie einer Überprüfung bei einem Sachverständigen wurden Mängel an der Abgasanlage, zu laute Auspuffgeräusche und erhöhte Abgaswerte festgestellt. Die Betriebserlaubnis für den Seat war somit erloschen. Die Fahrerin sowie der Halter des Seat erwarten nun entsprechende Anzeigen. Wegen festgestellter Mängel an sechs weiteren kontrollierten Fahrzeugen wurden ebenfalls Anzeigen gefertigt. In Pirna an der Rottwerndorfer Straße kontrollierten die Beamten am Donnerstag die Geschwindigkeit der stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge. Zwölf der insgesamt 480 gemessenen Fahrzeuge hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Alle Überschreitungen lagen im Verwarngeldbereich. Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle fand in Pirna auf dem Sonnenstein statt. Bei erlaubten 30 km/h waren 32 Fahrzeuge der rund 600 gemessenen zu schnell. Alle 32 Fahrer werden ein Verwarngeld entrichten müssen.