Streit um Hund endet mit Schüssen Eine Familie fühlte sich von einem nicht angeleinten Hund in Pirna bedroht. Sie behalf sich mit einer Schreckschusspistole.

Mit Schüssen aus solch einer Schreckschusspistole hat sich der bedrängte Beifahrer gewehrt. © Symbolbild/dpa

Eine Auseinandersetzung in einem Hinterhof in der Klosterstraße in Pirna eskalierte am Donnerstagabend. Streitpunkt war ein nicht angeleinter Hund eines 43-Jährigen. Der Streit schaukelte sich so sehr hoch, dass sogar Schüsse aus einer Schreckschusspistole fielen.

Laut Polizei war ein 43-Jähriger mit seinem Hund gegen 18.30 Uhr auf der Klosterstraße unterwegs. Weil das Tier nicht angeleint war, forderten die Insassen eines Wagens den Halter auf, das zu ändern. Bei den drei Personen handelte es sich um eine 40-Jährige, ihren dreijährigen Enkel sowie ihren 46-jährigen Lebensgefährten. Der Hundehalter beleidigte daraufhin das Paar, zog sich aber in den Hinterhof zurück. Als sich die Frau und ihr Begleiter entschlossen, aus dem Fahrzeug auszusteigen, rannte der Hund plötzlich zu dem Fahrzeug und steckte seinen Kopf ins Wageninnere.

Daraufhin schoss der 46-jährige Beifahrer mit einer Schreckschusspistole dreimal in den Boden, woraufhin der Hund zu seinem Besitzer flüchtete. Der schlug daraufhin die Frau und trat gegen das Fahrzeug.

Die Fahrzeuginsassen alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stand der 43-Jährige noch immer an dem Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch von Betäubungsmitteln stand. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Er wurde letztlich wieder in seine Wohnung an der Klosterstraße entlassen. (szo)

zur Startseite