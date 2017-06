Streit um gescheiterten Gubener Apfelkönig geht in die nächste Runde Ein stadtbekannter Mann und eine Frau haben sich jetzt um den Königstitel beworben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Lydia Günther (links) und Steffen Heese bewerben sich um den Titel „Gubener Apfelkönig 2017“Fotos: Kayser Lydia Günther (links) und Steffen Heese bewerben sich um den Titel „Gubener Apfelkönig 2017“Fotos: Kayser

„Der König ist tot, es lebe der König“, hieß es im Jahr 1824 in Frankreich, als der Tod des alten Königs bekannt gegeben und gleichzeitig der neue ausgerufen wurde. Parallelen zu dieser historischen Heroldsformel gibt es jetzt auch in der Neißestadt Guben. Hier kämpft nämlich der bei der Wahl im vergangenen Jahr als Apfelkönig kläglich gescheiterte Marko Steidel (SZ berichtete) mit dem Mut der Verzweifelung um sein in der Stadt und in den sozialen Netzwerken ramponiertes Ansehen.

Der auch als „Possenkönig“ bezeichnete Hobbytrödler aus dem Gubener Vorort Groß Drewitz, über den inzwischen auch bundesweit gelacht wird, hat den einheimischen Marketing- und Tourismusverein (MuT) wegen Unterlassung, Untreue und Ausschluss von der Wahl der Gubener Apfelkönigin 2017 auf Schadenersatz in Höhe von 20 000 Euro verklagt. Der MuT hatte Steidel von der Wahl ausgeschlossen, weil er gegen den Verein geklagt hat.

„Aufgrund des Streitwertes wird das Verfahren sicher vom Amtsgericht Cottbus/Guben an das Landgericht Cottbus abgegeben“, sagte Amtsgerichtsdirektor Michael Höhr der SZ. Vorausgesetzt, der Kläger zahlt den grob geschätzten Kostenvorschuss von etwas über 1 000 Euro im Voraus an die Gerichtskasse. „Ich ziehe auf keinem Fall zurück“, erklärte der 41-jährige Marko Steidel gegenüber der SZ. Entweder zahlt der Verein den von mir geforderten Schadenersatz oder er lässt mich zur Wahl am 10. September zu“, so der Hobbytrödler. Wie nun das Gericht in der Sache entscheiden wird, ist offen. Verliert der im Vorjahr gescheiterte Apfelkönig, dann muss er die nicht unbeträchtlichen Gerichts- und auch die Anwaltskosten des Marketing- und Tourismusvereins bezahlen. „Ich sehe die Angelegenheit inzwischen völlig emotionslos“, sagte die Vereinsvorsitzende Kerstin Geilich der SZ.

Inzwischen gibt es nämlich für die Wahl der 23. Gubener Apfelkönigin im September eine ähnliche Konstellation wie im Jahr 2016. „Mit dem 57-jährigen Hausmeister Steffen Heese, vierfachen Großvater, Altliga-Fußballer und ehrenamtlichen Sportbetreuer an zwei Gubener Schulen hat sich ein stadtbekannter Mann um den Titel „Gubener Apfelkönig 2017“ beworben“, erklärte die Vereinsvorsitzende. Er hat gute Chancen, das Misskredit gebrachte Image für das Ehrenamt wieder aufzupolieren.

Außerdem gibt es auch bereits eine Frau als Königinbewerberin: die 33-jährige Sozialarbeiterin Lydia Günther. Die in Kanada geborene und bei der Heilsarmee der Neißestadt tätige Brünette will beim traditionellen Appelfest am 10. September um die Gunst der Gubener und den Titel kämpfen. Für den streitsüchtigen Marko Steidel bleibt da sicher nur noch ein glanzloser Abgang von der begehrten Königsbühne.

