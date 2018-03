Streit um Fußweg am Burglehn Für den geplanten Neubau nahe der Mönchskirchruine muss jetzt ein Gehweg weichen. Viele Bautzener wehren sich dagegen.

Blick in die Straße Burglehn in Richtung Heringstraße. © Uwe Soeder

Bautzen. Was ist wichtiger? Sollte man auf den ohnehin schmalen Gassen in der Bautzener Altstadt um jeden einzelnen Gehweg kämpfen? Oder ist es sinnvoller, einem Investor Platz zu machen, der eine der letzten Baulücken der Altstadt schließen will? Diese Frage beschäftigt derzeit die Bautzener. Im Mittelpunkt der Diskussion: Der geplante Neubau am Burglehn.

Die Firma Hentschke Bau will auf dem Parkplatz zwischen Mönchsgasse, Burglehn und Brüdergasse einen Gebäudekomplex errichten. Schon in ein paar Wochen sollen die Arbeiten starten. Doch es gibt ein Problem. Die Pläne sehen vor, dass der Neubau an die Brandwände der Nachbarhäuser andockt. Damit das Gebäude auf die Fläche passt, benötigt der Investor allerdings auch den Gehweg vor dem Areal. Schon im August hat die Mehrheit im Stadtrat beschlossen, dass der Fußweg bebaut werden darf.

Doch weil viele Bürger das nicht akzeptieren wollen, musste der Stadtrat erneut abstimmen. In mehreren Schreiben begründen die Bürger ihr Anliegen. Die meisten argumentieren damit, dass der Fußweg benötigt wird, weil der Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite sehr schmal ist. Das ist auch das Argument von CDU-Stadträtin Susanne Hose. „Schon wenn sich dort zwei Mütter mit Kinderwagen begegnen, wird es eng“, erklärt sie. Zumal im Neubau vor allem Wohnungen für ältere Menschen entstehen sollen. „Für Rentner mit Rollator wird es noch schwieriger, wenn es nur den schmalen Gehweg gibt“, so die CDU-Stadträtin. Es gibt aber noch ein zweites Argument. Einige Bürger sprachen an, dass das Amt für Denkmalpflege vor Jahren empfohlen hat, den ehemaligen Burglehnplatz wieder herzustellen. Gemeint ist eine trapezförmige Fläche am Burglehn.

Projekt würde auf der Kippe stehen

Auf beide Argumente hat die Stadt eine Antwort. Auf den Gehweg könne man verzichten, da er nicht durchgängig ist, teilt Falko Wendler, Chef des Hoch- und Tiefbauamtes der Stadt mit. Der Weg führe zu einer Engstelle, an der die Fußgänger ohnehin die Straßenseite wechseln müssen. Zwar sei der Gehweg auf der anderen Seite tatsächlich sehr schmal. „Doch das ist typisch für die Altstadt“, so Wendler. Auch der Verweis auf den Burglehnplatz ist für ihn nicht überzeugend. Die Denkmalschutzbehörde habe keine Einwände gegen den Neubau erhoben.

Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) weist auch darauf hin, dass sich jahrelang kein Investor für die Fläche gefunden hat. Dass nun jemand die Lücke schließen will, sieht er als Erfolg. Würde die Stadt den Gehweg nicht zur Verfügung stellen, stünde das Projekt auf der Kippe. Zumal der Investor die Fläche auch benötige, um die von den Stadträten geforderte Anzahl von Stellplätzen zu schaffen.

Von dieser Argumentation ließ sich die Mehrheit der Stadträte überzeugen und stimmte dem Projekt erneut zu.

