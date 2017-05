Streit um Fuchsbau-Abriss dauert an Während die Abrissfirma noch Geld von der Stadt Weißwasser verlangt, fordert diese eine Rückzahlung.

Der Abriss der alten Eishalle ist 2014 erfolgt. © André Schulze

Im Gerichtsstreit um die Kosten für den Abriss des alten Fuchsbaus in Weißwasser ist kein Ende in Sicht. Die Abrissfirma A.R.S. GmbH aus Hoyerswerda fordert noch 51 000 Euro, die Stadt Weißwasser lehnt das ab und will ihrerseits 38000 Euro zurück. Die Abrissfirma gibt an, deutlich mehr Beton abgerissen und entsorgt/weiterverarbeitet zu haben, als vereinbart war. Die Stadt behauptet, dass die Firma zu wenig Stahl abgerechnet und die Stadt damit um Rückvergütung gebracht habe.

Der Streit läuft seit Anfang Januar 2016 vor dem Görlitzer Landgericht. Richterin Nora Schletter hatte für Dienstag die Verkündung eines Beschlusses angekündigt. Jetzt fordert sie binnen einer Vier-Wochen-Frist weitere Belege für die Behauptungen beider Seiten ein. Die ihr bisher vorgelegten Unterlagen seien nicht ausreichend. Mit einer Fortsetzung des Verfahrens ist frühestens im August zu rechnen. Alle Versuche, eine Vergleich zu schließen, sind bislang gescheitert. (fth)

