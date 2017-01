Streit um Freiberger Fundtiere wird heftiger

In der Diskussion um die Unterbringung der Freiberger Fundtiere im Tierheim Freital wird der Tonfall schärfer. Linken-Landespolitikerin und Stadträtin Jana Pinka übt Kritik an Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) – und das Stadtoberhaupt kontert. In der Vorwoche war bekannt geworden, dass Fundtiere aus der Stadt seit 23. Dezember nicht mehr in einer Freiberger Tierpension betreut werden. Vielmehr werden die herrenlosen Tiere künftig nach Freital gebracht.

Pinka wirft der Verwaltung vor, das Verfahren im Alleingang durchgezogen zu haben. Klammheimlich sei genau das richtige Wort dafür. Bis 25 000 Euro können Aufträge freihändig vergeben werden, also ohne förmliches Verfahren. Der Freiberger Haushalt 2017 sehe für Fundtiere 25 100 Euro vor. Krüger entgegnet, die Angebote des Tierheims würden deutlich über der geplanten Haushaltssumme liegen. „Es zählt nicht der Planansatz, sondern die tatsächliche Vergabesumme.“ Die Grenze für Aufträge, die nicht er allein, sondern der Stadtrat vergebe, liege bei 300 000 Euro. Mit ihrem Vorwurf würde sich die Stadträtin selbst disqualifizieren. (fp)

