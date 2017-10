Streit um Einkaufsmarkt Eine Firma hat von der Stadt Zittau etwa 270 000 Euro für entgangene Gewinne verlangt.

Im Streit um den geplanten Bau eines Lidl-Einkaufsmarktes an der Ecke Rathenau-/ Dresdner Straße in Zittau scheint jetzt Ruhe eingekehrt zu sein. Nachdem die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts die Klage der Domicil Hausbau GmbH gegen die Stadt Zittau abgewiesen hatte, blieb den Klägern noch Zeit, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Wie aus Gerichtskreisen zu erfahren war, ist die Berufungsfrist zwischenzeitlich abgelaufen. Da die betreffenden Akten bisher nicht von der für eine Berufung zuständige Stelle angefordert wurden, muss davon ausgegangen werden, dass die Domicil Hausbau GmbH nicht weiter daran interessiert ist, Schadensersatz von der Stadt Zittau zu erhalten. Die GmbH forderte von der Stadt Zittau eine Summe von etwa 270 000 Euro. Dabei handelt es sich um den Gewinn, der der Firma aufgrund des nicht gebauten Marktes entgangen war. Ihren Anspruch begründete die Klägerin, indem sie von einer Amtshaftung der Stadt Zittau ausging. Diesen Anspruch konnte die Klägerin vor dem Görlitzer Landgerichts also nicht durchsetzen. (jrs)

