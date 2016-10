Streit um eine Kreuzung Zum Ausbau der Bertheltstraße gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Doch nur eine Variante kann realisiert werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Große Baustelle. Von der Bertheltstraße in Radebeul-Naundorf ist im Moment nicht viel zu sehen. Die Coswiger Firma Lauber baut den Abwasserkanal. © Klaus-Dieter Brühl Große Baustelle. Von der Bertheltstraße in Radebeul-Naundorf ist im Moment nicht viel zu sehen. Die Coswiger Firma Lauber baut den Abwasserkanal.

Stein des Anstoßes und heiß diskutiert: Die Gestaltung der Einmündungen von Schützenweg und Johannisbergstraße (nicht im Bild).

Seit Wochen sind die Bauleute auf der Bertheltstraße in Naundorf zugange. Direkt vor der Grundschule. Morgens und mittags gibt es hier regen Verkehr. Die Straße ist komplett gesperrt. Abwasserkanal und Trinkwasserleitung werden verlegt, in Regie der WSR GmbH. Danach wird die Strecke zwischen Schützenweg und Kötitzer Straße selbst dran sein mit dem Ausbau. Der Stadtrat hat das jetzt beschlossen.

Was sinnvoll ist, weil die Straße an sich saniert werden soll, vor allem wegen besserer Bedingungen für die Fußgänger. Und weil es sich anbietet, das an die Tiefbauarbeiten anzuschließen.

Zwei Varianten standen für den Ausbau zur Diskussion. Beide mit dem Ziel, mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Und im speziellen Fall einen besseren Gehweg. Der verläuft bisher auf der Ostseite der Straße, an den Wohngrundstücken und der Schule vorbei. Auf dieser Seite soll er auch bleiben. Die Varianten unterscheiden sich in seiner Breite. Ausgewählt wurde schließlich die Version, die mehr Platz bietet. Variante 2 mit 3,50 Meter für den Fußweg – einen Meter mehr als bisher, 90 Zentimeter mehr als Variante 1.

Und noch ein zweites Plus hat die Variante zwei. Während es bei Nummer eins einen Parkstreifen gibt, stehen die Autos bei Nummer zwei auf der Straße. Gerade diese Parkordnung – die Stellplätze am Fahrbahnrand – werde die Autofahrer zum Langsamfahren und zu größerer Aufmerksamkeit zwingen, so die Aussage des Planers vom Büro für Ingenieurdienstleistungen W Plus Dresden. Offensichtlich ein gewichtiges Argument. Es überzeugte letzten Endes Verwaltung und Stadträte von Nummer zwei – der Stadt zufolge die fußgängerfreundlichere Version.

Wobei beide Varianten eine Fahrbahnverengung vor der Schule vorsehen, damit die Schüler sicher über die Straße gelangen. In beiden Fällen wird außerdem der Gehweg nicht nur breiter, sondern auch ansehnlicher: durch neue Bäume, eine Betonpflasteroberfläche und die Zufahrten in Granit-Kleinpflaster.

Allerdings wollten einige Stadträte im Sinne der Fußgänger noch ein anderes Problem geklärt wissen. Treffen doch die Einmündungen von Schützenweg und Johannisbergstraße kurz nacheinander auf die Bertheltstraße. Könnte das nicht eine einheitliche Kreuzung ergeben, könnten die Straßenmündungen nicht auf einer Ebene liegen und die Achse Johannisbergstraße/Schützenweg geradlinig durchgehen?

Stadtrat Wolfgang Jacobi, CDU, hat sich dafür stark gemacht. Das habe er schon bei der Einweihung der nahe gelegenen neuen Eisenbahnbrücke erklärt. Weil aus seiner Sicht eine klare Linienführung immer vernünftiger ist. Die jetzt gewählte Lösung verbessere die Lage. Schließlich kommen dort nicht nur Fußgänger und Radfahrer entlang – wie so mancher Anwohner hoffe. Sondern auch große Fahrzeuge – Möbelwagen, Müll- und Handwerkerautos. Dass die mal über den Bordstein rollen, sei anzunehmen. Hoffentlich steht in dem Moment dort niemand, so Jacobi. Die Begründung der Stadt, dass sie für die nötigen Veränderungen keinen Meter von den Grundstückseigentümern bekomme, zählt für ihn nicht. In anderen Fällen ginge das ja auch.

Allerdings hat selbst die Öffentlichkeitsbeteiligung – mit grundsätzlicher Zustimmung zu Variante zwei – keine Mehrheit für das Begradigen gebracht. Nur eine von sechs Stellungnahmen unterstützte den Veränderungswunsch. Mit der Begründung, dass die Kurven im Knotenpunkt derzeit geschnitten werden. Und dadurch Gefahr entsteht. Ganz anders sehen das die Befürworter der versetzten Lösung – mit vier Stellungnahmen. Begradigen bringe mehr Unsicherheit für die Fußgänger, vor allem Schul- und Kitakinder. Gerade die versetzten Einmündungen würden die Autofahrer zwingen, langsamer zu fahren.

Der Großteil der Stadträte war derselben Meinung. Sie bestätigten die Variante mit breiterem Fußweg, Parken am Fahrbahnrand und versetzten Einmündungen. Bei einem Nein und fünf Enthaltungen.

Wie die Straßenbau-Pläne auf der Bertheltstraße umgesetzt werden können, weiß Baubürgermeister Jörg Müller. Bisher sind nämlich erst einmal nur die Ausgaben für die Vorplanung – 8 300 Euro – gesichert. Das übrige Geld – das gesamte Vorhaben kostet voraussichtlich 621 000 Euro – noch nicht. Der Baubürgermeister hofft, dass es gelingt, die Summe in den Etat für 2017 aufzunehmen. Er wolle den Entscheidungen nicht vorgreifen, so Müller, könne aber so viel sagen: Der Kanalbau werde bis zum Winter dauern. Wenn der Haushalt nach der Beratung in den Gremien so weit ist, dass er im Februar beschlossen werden kann, könnte der Straßenbau im Frühjahr beginnen.

zur Startseite