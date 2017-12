Streit um doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler Der Vorstoß von Kanzler Kurz hat in Italien Kritik ausgelöst – vor allem in einer Partei.

In der Politik ist es nun einmal so: Es kommt nicht nur auf den Inhalt eines Satzes an, sondern auch auf den Absender. So hat der neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz direkt nach Amtsantritt für Empörung gesorgt.

In ihrer Koalitionsvereinbarung haben Kurz‘ konservative Volkspartei (ÖVP) und die rechtspopulistische FPÖ erklärt, sie wollten die doppelte Staatsbürgerschaft überdenken. Dies könne auch beinhalten, den Bewohnern der norditalienischen Region Südtirol die österreichische Staatsbürgerschaft zu gewähren.

Südtirol war nach dem Ersten Weltkrieg Italien zugesprochen worden. Zum Schutz der sprachlichen Minderheiten ist die Region mit dem Abkommen zwischen Italien und Österreich aus dem Jahr 1946 mit weitreichender Autonomie ausgestattet worden. Nach blutigen Anschlägen in den 1960er-Jahren wurde die Gleichstellung der sprachlichen Minderheiten festgeschrieben. Für 70 Prozent der rund 520 000 Südtiroler ist Deutsch die Muttersprache. „Die heutige Situation in Südtirol empfinden wir selbst als Modellfall, wie man solche Grenzkonflikte oder ethnischen Konflikte lösen kann“, sagt der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Wir leben heute friedlich zusammen und freuen uns am kulturellen Reichtum.“

Reißen nun also durch den Vorschlag aus Österreich alte Gräben auf? „Das ist nicht so ein Riesending“, beschwichtigt Kompatscher. Über eine doppelte Staatsbürgerschaft werde in Südtirol schon lange gesprochen. Das Thema sei nie damit verbunden worden, das Autonomiestatut Südtirols infrage zu stellen oder gar Sezessionsgedanken zu befeuern.

Das Problem: Der Vorstoß aus Österreich kommt nun von einer Regierung mit Beteiligung der rechtspopulistischen FPÖ und erhält dadurch eine andere politische Färbung. Heftige Reaktionen in Italien kamen vor allem von der rechten Partei „Fratelli d’Italia. „Österreich darf sich illegale Invasionen nicht erlauben“, schrieb deren Vorsitzende Giorgia Meloni. „Das wäre eine verkappte Sezession.“

Die italienische Regierung hielt sich zurück. Nur der scheinbare Alleingang Österreichs wurde kritisiert. „Sie haben sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten“, so Benedetto della Vedova, Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten. So ein Verhalten sei eher spaltend als europäisch. Kanzler Kurz war auch sofort bemüht, italienische Bedenken zu zerstreuen. Jegliche Veränderungen würden nur „in enger Abstimmung“ mit Italien und im „europäischen Geist“ erfolgen.

