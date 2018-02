Streit um den Alpen-Transit Bayern, Tirol und Südtirol haben sich zum „Brenner-Gipfel“ getroffen. Die Interessen gehen weit auseinander.

Es stinkt in den Alpen. Immer mehr Lastwagen donnern durchs Inntal und über den Brenner, und weil sich Tirol das nicht länger bieten lässt, gibt es handfesten Krach mit den nördlichen Nachbarn. Denn je hinhaltender die Tiroler blockieren, umso stärker verlangt das Exportland Bayern freie Fahrt für Lkws. Am Montag haben sich die drei betroffenen Transitregionen – Bayern, Tirol und Südtirol – in München zu einem bereits mehrfach verschobenen Gipfel zusammengesetzt. Pat Cox, der EU-Brenner-Koordinator, kam als Vermittler.

Begonnen hat der jüngste Streit – das Thema selbst kocht seit über 20 Jahren – im Herbst 2017. Da gab Italiens Konjunktur wieder unerwartete Lebenszeichen von sich, und die Zahl der Lastwagentransporte über den Brenner nahm stark zu; acht Prozent Plus waren es gegenüber dem Vorjahr, mehr als 2,25 Millionen Lkws insgesamt. Für die Tiroler Anwohner heißt das: Es verkehren pro Tag etwa 1 240 Lastwagen mehr als noch vor zehn Jahren. Nachtfahrverbote und Sperren für einzelne Güter hat Tirol längst ausgesprochen; weitere Blockaden sind EU-rechtlich nicht zulässig.

Deshalb wird „dosiert“: An besonders verkehrsstarken Tagen lässt Tirol seit Herbst nur bis zu 300 Lastwagen pro Stunde auf die Inntal-Autobahn. „Blockabfertigung“ heißt das; die EU-Kommission hat es erlaubt, nur Bayern ist sauer: Jene Lastwagen nämlich, die nicht ungebremst über Kiefersfelden/Kufstein nach Österreich einfahren dürfen, stauen sich in den deutschen Grenzregionen auf bis auf 40 Kilometer Länge. „Unzumutbar“ nennt das Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann.

Die Tiroler Landesregierung sagt, die Italienroute über den Brenner sei zu billig: Mit 41 Cent pro Kilometer liege die Maut nicht einmal halb so hoch wie jene auf dem „Gotthard-Korridor“ durch die Schweiz; für Spediteure aus Baden-Württemberg zum Beispiel lohnten sich also auch Umwege.

Besonders maut-attraktiv sind die deutschen Zufahrtsstrecken zum Brenner und südlich davon die italienischen Trassen. Mit Südtirol hat sich das Bundesland Tirol bereits auf eine Angleichung auf österreichisches Preisniveau verständigt, auf 47 Cent pro Kilometer. Damit würde die Lkw-Maut auf mindestens den dreifachen Satz steigen. Aus EU-rechtlichen Gründen müsste Deutschland mitmachen bei dieser „Alpen-Korridor-Maut“ zwischen München und Verona; Bayern lehnt das rundweg ab: Das sei zu teuer für die Spediteure und „eine einseitige Belastung unserer Grenzregion“, meint die Landesregierung.

Die Position der Bayern ist eher schwach. Zum einen saßen ihnen beim Münchner Brennergipfel am Montag eine österreichische und eine italienische Regionalregierung gegenüber, die demnächst Wahlen zu bestreiten haben und nicht mit leeren Händen nach Hause kommen konnten. Zum anderen hinken gerade Deutschland und Bayern den eigenen Versprechungen um zwei Jahrzehnte hinterher.

Die große Entlastung für den Alpentransit ist erst mit dem 64 Kilometer langen Brenner-Basistunnel zu erwarten. Der soll 2026/27 fertig sein. Österreicher und Italiener liegen zeitlich im Plan. Nur die Deutschen, die niemals mit solcher italienischer Präzision gerechnet hatten, stehen erst am Anfang. Es geht um den Ausbau der Eisenbahn-Zulaufstrecken in der Rosenheimer Gegend, ohne die der Brenner-Basistunnel nicht so leistungsfähig sein kann wie gewollt. Es müssen Trassen festgelegt und gegen erbitterten Widerstand von Anliegergemeinden durchgesetzt werden.

