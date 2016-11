Streit um Bierglas eskaliert

Mutmaßlicher Kellereinbrecher mit Haftbefehl gesucht Radebeul. Beamte des Polizeireviers Meißen stellten am frühen Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Kellereinbrecher. Anwohner der Hermann-Ilgen-Straße hatten die Polizei wegen eines Kellereinbruchs informiert. Daraufhin fuhren mehrere Funkstreifenwagen zum Ort. Auf der Herrmann-Ilgen-Straße kam den Beamten aus Richtung des Tatortes ein Mann entgegen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen. In seinem Rucksack hatte der Mann zudem zwei Tütchen mit einer geringen Menge Betäubungsmitteln. Zudem ist er verdächtig, mit einem Komplizen in insgesamt acht Keller in zwei Wohnhäusern an der Hermann-Ilgen-Straße eingebrochen zu sein. Sein Komplize hatte ein Kellerfenster des Hauses herausgebrochen und war über dieses entkommen. Abschließende Schadensangaben zu den Kellereinbrüchen liegen noch nicht vor. Am Sonntag wurde der Dresdner einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der 30-Jährige in die JVA gebracht wurde.

Zuviel Promille Lommatzsch. Ein 20 Jahre alter Mann war am Samstagabend mit einem VW Polo auf der Kornstraße in Richtung Riesaer Straße unterwegs. Dabei stieß er an einer Verkehrsinsel gegen die Leitbake und riss diese aus der Verankerung. An der Bake und dem VW entstand ein Schaden von insgesamt rund 3000 Euro. Der Crash hielt den 20-Jährigen zunächst nicht auf. Er fuhr mit seinem VW bis zu einem Parkplatz am Bad. Bekannte des jungen Mannes brachten ihn schließlich zurück zur Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme war für die Beamten die Alkoholisierung des Mannes nicht zu übersehen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,14 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des jungen Mannes in Verwahrung. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Parkautomat gesprengt Radebeul. In der Nacht zum Montag zündeten Unbekannte einen Böller, den sie in den Ausgabeschacht des Kassenautomaten im Parkhaus an der Sidonienstraße gesteckt hatten. Durch die Detonation ließ das Gehäuse des Automaten bersten. Die Unbekannten stahlen die Geldkassette mit einer noch unbekannten Menge Bargeld. Am Automaten entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 100000 Euro.