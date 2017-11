Rentner von Straßenbahn in Görlitz schwer verletzt Görlitz. Am Freitag um kurz vor 18 Uhr wurde ein 78-jähriger Fußgänger beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Görlitz verletzt. Der Mann nutzte einen Überweg mit einer Signalanlage an der Kreuzung Lutherstraße/Biesnitzer Straße. Eine aus Richtung Promenadenstraße kommende Straßenbahn kollidierte aus bisher ungeklärten Umständen mit dem Fußgänger und verletzte diesen schwer. Die Person wurde in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Streit um Bier endet mit blutiger Nase Görlitz. Auf dem Wilhelmplatz hat sich in der Nacht zum Sonnabend ein Streit zu einer blutigen Auseinandersetzung entwickelt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, gerieten zwei Männer von 18 und 33 Jahren über ein Bier in Streit, aus Beschimpfungen entwickelte sich schließlich eine Rangelei. Dabei erlitt der Jugendliche eine Platzwunde an der Nase, während der ältere Mann sich an der Hand verletzte. Beide wurden vor Ort ambulant behandelt. (szo)

Auto-Heckscheibe eingeschlagen Görlitz. Unbekannte haben am Feitagabend bei einem in der Schützenstraße parkenden Daihatsu die Heckscheibe eingeschlagen. Laut Eigentümer entstand so ein Schaden von rund 200 Euro. (szo)

Werkzeug gestohlen Görlitz. Aus einem Schuppen in der Zeppelinstraße haben bislang Unbekannte das dort gelagerte Werkzeug gestohlen. Den Wert des Diebesgutes konnte der Besitzer nicht nennen, der Tatzeitraum liege zwischen Donnerstag- und Sonnabendfrüh. Am Schuppen entstand durch den Einbruch etwa 100 Euro Schaden. (szo)

Brand im Partyraum Zittau. In einem Mehrfamilienhaus in der Eckartsberger Straße ist am Sonnabendnachmittag im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Dort befand sich ein Partyraum, in welchem eine 51-jährige Mieterin rauchte und alkoholische Getränke zu sich nahm. Ein Sessel fing aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr, die mit gleich fünf Löschfahrzeugen anrückte, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dem Feuer zum Opfer fielen neben dem Sessel auch der Fußbodenbelag und eine Musikanlage, insgesamt entstand etwa 200 Euro Schaden. Der 54-jährige Ehemann der Mieterin musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, die er sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, zugezogen hatte. (szo)

Skoda-Fahrerin verletzt sich bei Unfall Zittau. Bei einem Verkehrsunfall in der Dresdner Straße hat sich eine Autofahrerin am Sonnabendnachmittag leicht verletzt. Polizeiangaben zufolge, war die 38-Jährige mit ihrem Skoda entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Rietschelstraße unterwegs und dabei mit einem entgegenkommenden Hyundai kollidiert. Der 28-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt, an den beiden Pkw entstand jedoch rund 30 000 Euro Schaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (szo)

Nächster Garageneinbruch Großschönau. Wieder einmal sind unbekannte Täter in eine Garage im Süden des Landkreises eingebrochen. Diesmal drangen die Diebe am Sonnabend in der Waltersdorfer Straße in Großschönau durch Aufhebeln des Garagentors ein und stahlen einen Rasenmäher, Elektrowerkzeuge sowie ein Mountainbike der Marke „Cube“. Der Eigentümer schätzt den Wert des Diebesgutes auf etwa 1 700 Euro. (szo)

Kompletträdern von Grundstück entwendet Berthelsdorf. In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte an der Hauptstraße vier Aluminiumkompletträder gestohlen. Der Eigentümer hatte die für seinen Renault vorgesehenen Räder auf seinem Grundstück abgestellt, wo die Täter eindrangen und sich die Wertgegenstände nahmen. Diese waren laut Besitzer immerhin noch gut 800 Euro wert. (szo)

Vorfahrt missachtet Kringelsdorf. Ein 80-Jähriger Autofahrer hat durch Missachtung der Vorfahrt am Sonnabendnachmittag einen Unfall verursacht. Der Dacia-Fahrer wollte an der Rietschener Straße in Richtung Reichwalde abbiegen und übersah dabei einen Mercedes-Kleintransporter. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen rund 10 000 Euro Schaden, der Dacia musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer überstanden den Unfall jedoch unverletzt. (szo)

Betrunken einen Unfall verursacht Weißkeißel. In der Kaupener Straße ist am Freitagabend ein Transporter mit einem vor ihm fahrenden VW kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 29-jährige Fahrer zuvor reichlich Alkohol konsumiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 1,34 Promille. Dem Deutschen wurden daraufhin der Führerschein entzogen, zudem wurde er zur Blutentnahme mitgenommen. Der 58-jährige Pkw-Fahrer blieb dagegen unverletzt, an den Fahrzeugen entstand zudem etwa 4 000 Euro Schaden. (szo)