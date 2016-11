Streit um Bautzens Wirtschaftspolitik Kritiker werfen der Rathausspitze Unfähigkeit vor. Nach einem SZ-Interview fordern sie Konsequenzen.

Das Industriegebiet Salzenforst ist der bekannteste Bautzener Wirtschaftsstandort. Doch nach Ansicht des Wirtschaftsförderers Alexander Scharfenberg fehlen für neue Großansiedlungen die Voraussetzungen in der Stadt und der Region. Die Kritik bleibt nicht unwidersprochen. © Uwe Soeder

Plötzlich brennt der Baum! Mitte Oktober hatte Bautzens Wirtschaftsförderer Alexander Scharfenberg in der Sächsischen Zeitung in einem Interview mit deutlichen Worten erklärt, wo es aus seiner Sicht in der Stadt hakt. Doch das Interview erwies sich als Funke, der jetzt eine heiße Debatte um ein ohnehin bereits länger schwelendes Thema entfachte. Nach seinen Äußerungen steht nicht nur der Wirtschaftsförderer, sondern nun auch Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) im Fokus. Kritiker werfen dem Rathaus in Bezug auf die Wirtschaftspolitik Unfähigkeit vor – und fordern endlich klares Handeln.

Im Interview hatte Alexander Scharfenberg unter anderem festgestellt, dass es für neue Großansiedlungen in Bautzen in der Region zu wenig Fachkräfte gebe und die Stadtpolitik in den vergangenen Jahren die Entwicklung neuer Wohngebiete und der dazugehörigen Infrastruktur wie Kindergärten versäumt habe. Zudem hatte Alexander Scharfenberg Bedenken um die sinkenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer teilweise entkräftet und auf laufende Investitionen in den Betrieben verwiesen, was zwangsläufig zu weniger Steuern führe.

Der Stadtrat in der Pflicht

Allen voran den Bautzener Unternehmern stoßen die Aussagen von Alexander Scharfenberg mindestens unangenehm auf. Der Chef des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft in Bautzen (BVMW), Wilfried Rosenberg, habe nach eigenem Bekunden noch niemanden getroffen, der das Interview nicht sehr deutlich kritisiert habe. „Die im Interview gemachten undifferenzierten Aussagen können nicht unwidersprochen bleiben, weil sie unnötigerweise den Standort herabwürdigen und dafür sorgen, dass Unternehmer sich von derartigen Verwaltungen abwenden“, erklärt Wilfried Rosenberg. Während sich die Chefs und ihre Mitarbeiter in den Unternehmen anstrengen, würde der Wirtschaftsförderer den Standort kaputt reden, „um den Versuch zu machen, die eigene Aktionsunfähigkeit zu verstecken“, so die Kritik. Für den Verbandschef ist die Tatsache, dass die Gewerbesteuern seit Jahren sinken, durchaus ein Grund zur Sorge – und auch Indiz, an dem sich ein Wirtschaftsförderer messen lassen muss. Die Ansiedlung von Großunternehmen im Landkreis sei ohnehin nicht die Aufgabe der Stadt.

Es sei sinnvoller, sich stattdessen am Erweiterungsbedarf bestehender Firmen zu orientieren. Wichtig sei zudem, dass Bautzen mit dem Umlandgemeinden zusammenarbeitet und sich darüber hinaus als Teil der Wirtschaftsregion Ostsachsen begreife. Laut Wilfried Rosenberg habe es zwischen den hiesigen Wirtschaftsvereinigungen und der Rathausspitze seit dem Amtsantritt des neuen Oberbürgermeisters Alexander Ahrens faktisch aber keinen fruchtbaren Austausch mehr gegeben – und das, obwohl die Wirtschaftsförderung zuvor noch zur Chefsache erklärt worden war. „Nach einem Jahr der Neukonstituierung und vieler Sprüche müssen nun endlich Taten folgen, fordert Wilfried Rosenberg. In der Pflicht sieht der Interessenvertreter des Mittelstands aber auch den Stadtrat. Dort war die Arbeit des Wirtschaftsförderers auf der jüngsten Sitzung nach dem Interview ebenso Thema.

Harte Akquise notwendig

Und auch im Stadtrat finden sich scharfe Kritiker. Der FDP-Politiker Mike Hauschild fühlt sich in seinem Eindruck bestärkt, dass der Wirtschaftsförderer „als verantwortlicher Amtsleiter leider nicht über die nötigen Kompetenzen verfügt, die für seinen Aufgabenbereich Voraussetzung sind“. Der Stadtrat dränge seit Jahren dessen Amt, endlich für die regionale Wirtschaft zu arbeiten. „Die Unternehmen stehen in Bautzen nicht wegen Herrn Scharfenberg gut da, sondern trotz ihm!“, erklärt Stadtrat Mike Hauschild. Handlungsbedarf sieht auch die CDU. „Wir alle wissen, dass das Zeitfenster für Fördermittel langsam zugeht. Es müssten deshalb Pläne vorliegen, wie wir gedenken, Bautzen weiter wirtschaftlich aufzustellen“, so Heiner Schleppers. Wirtschaft sei nicht nur Innenstadt, sondern harte Akquise, Vor- und Zukunftsdenken.

Für die Linken hat das Wirtschaftsförderungsamt indes gute Arbeit geleistet. Gerade auch, weil viele Projekte für junge Leute angeschoben worden seien, wie Fraktionschefin Angela Palm sagt. Allerdings müsse aus ihrer Sicht das Thema Wirtschaftsförderung im Stadtrat eine größere Rolle spielen: „Das heißt, dass wir als Stadträte nicht nur Berichte und Informationen erhalten, sondern dass das Thema gemeinsam mit den Räten zu bearbeiten ist.“

Der regionale Mittelstandsverband und der FDP-Vertreter Mike Hauschild gehen derweil sogar noch einen Schritt weiter. Ohne konkret zu werden, fordern sie von Oberbürgermeister Alexander Ahrens, die Vorgänge als Anlass zu nehmen, um Konsequenzen zu ziehen. Die Debatte um die Wirtschaftspolitik in Bautzen nimmt möglicherweise jetzt erst richtig Fahrt auf.

