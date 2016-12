Streit um Baugebiet geht in die nächste Runde

Am Montagabend erwartet die Neustädter Ortsbeiräte ein Déjà-vu: Erneut geht es um die Pläne für die Ecke Marien-/Stauffenbergallee. Dort plant die Stadt ein Wohngebiet mit 700 Apartments. In der November-Sitzung hatten die Ortsbeiräte die Entscheidung vertagt und der Stadt Hausaufgaben gegeben – vergebens: „Mit Unverständnis nehmen die Neustadt-Grünen zur Kenntnis, dass bei einem Treffen des Stadtplanungsamtes mit den betroffenen freien Schulen keine Lösung gefunden wurde“, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Die freien Schulen im Umfeld der Brache haben in den kommenden Jahren steigenden Bedarf an Freiflächen. Die Stadt sollte dies in die Pläne einarbeiten, wird aber dieselbe Variante wie im November vorstellen. Die Schulleiter zeigen sich empört: „Wir brauchen zeitnah eine Lösung“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der umliegenden Schulen. Die Sitzung findet am Montagabend ab 17.30 Uhr im Ortsamt in der Hoyerswerdaer Straße statt. Es dürfte hitzig werden. (SZ/sag)

