Streit um angebliche Bevorzugung der Pegida-Demos OB Hilbert wirft dem Chef der Linken eine Unterstellung vor. André Schollbach betrachtet das als „blanken Hohn“.

Teilnehmer bei einer Pegida-Demo. © dpa

Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob Pegida-Aufzüge durch die Versammlungsbehörde bevorzugt werden und der Gegenprotest drangsaliert wird. Einen eigenen Ausschuss, dies zu untersuchen, hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) abgelehnt. Stattdessen bietet er an, Rechtsgutachten dazu erstellen zu lassen. Dieses Angebot nahm Linke-Fraktionschef André Schollbach zum Anlass, eine Anfrage zu stellen. Er will wissen, was der OB bisher unternommen hat, um festzustellen, welche Missstände vorliegen – und was dabei herausgekommen ist.

Die Antwort von Hilbert ist schwammig. Zwar gebe es „gelegentlich“ Kritik oder Beschwerden, aber keine Hinweise auf Missstände. „Wenn es in der Versammlungsbehörde ,Missstände‘ gegeben hätte oder geben würde, hätte es Anlass gegeben diesen nachzugehen.“ Es liegen aber keine Anhaltspunkte vor. „Abgesehen von Ihrer nicht näher begründeten Unterstellung.“

Schollbach ist sauer, dass der Oberbürgermeister ihm das als „Unterstellung“ auslegt: „Das ist der blanke Hohn für all jene Menschen, die auf den Straßen und Plätzen Gesicht gegen Pegida zeigen und von der Versammlungsbehörde gegängelt werden. Der Oberbürgermeister verhindert aktiv eine Überprüfung der Versammlungsbehörde und deckt deren fragwürdiges Agieren.“ Er spricht von „Untätigkeit und Ignoranz“ seitens Hilbert, der damit die Bevorzugung von Pegida erst ermögliche. Zudem stellt sich die Frage, weshalb Hilbert ein Rechtsgutachten anbietet, wenn es am Handeln der Versammlungsbehörde doch gar nichts zu bemängeln gebe.

Das sei ein Angebot, mit dem Hilbert auf die Anträge zum Ausschuss zur Überprüfung der Behörde von Linken und Grünen und einer Expertenanhörung von der SPD reagiere, erklärt Rathaussprecher Kai Schulz. Der Oberbürgermeister lade die Stadträte ausdrücklich ein, an den Fragestellungen für die Gutachter mitzuwirken. „Dieser Weg gewährleistet einen Schutz der Mitarbeiter vor politisch motivierten Angriffen und berücksichtigt gleichzeitig die Intentionen und das berechtigte Informationsbedürfnis der Stadträte“, so Schulz. Allerdings wird der Behörde nicht vorgeworfen, gegen Recht zu verstoßen, sondern bei der Auslegung zu differenzieren.

