Streit um 60 Euro Abwasser-Gebühr Eine Initiative fordert vom Kalkreuther Entsorgungsverband mehr Transparenz bei der Gebührenerhebung.

Sauberes Wasser wie hier im Kalkreuther Klärwerk wünschen sich auch die Kleinkläranlagenbesitzer. Doch die Abwassergebühren sollen gerecht verteilt werden, fordern sie. © Klaus-Dieter Brühl

Unter den Kleinkläranlagen-Besitzern im Nordosten rumort es. Viele von ihnen sehen nicht ein, warum sie an den Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth eine Grundgebühr von jährlich 60 Euro bezahlen sollen – obwohl sie die Investition für die vollbiologische Klärung und die Entsorgungskosten für den Klärschlamm privat bezahlen. Deshalb legten sie Widerspruch gegen den Gebührenbescheid ein und verlangten vom Verband eine detaillierte Aufschlüsselung, welche Leistungen für diesen Betrag erbracht werden (die SZ berichtete).

Das Antwortschreiben ist den Betroffenen dieser Tage zugegangen – und hat sie nicht zufriedengestellt. „Das sind fünf Seiten mit irgendwelchen Tabellen, aber von Transparenz keine Spur“, sagt der Oelsnitzer Joachim Rothe. In der AZV-Info werden zwar die Kostenanteile, die in die Gebühr einfließen, akribisch aufgerechnet, nur ist die Berechnung rein betriebswirtschaftlich ausgerichtet und für den Laien kaum nachvollziehbar. Auch werden Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2011 bis 2015 einbezogen, in denen die meisten Grundstücksbesitzer überhaupt noch keine biologische Kläranlage hatten.

„Den größten Anteil an der Grundgebühr machen nun einmal die Fixkosten aus“, erklärt Verbands-Chefin Margot Fehrmann. Die könne man nicht bis auf jede einzelne Anlage herunterrechnen. Es habe mehrere Zusammenkünfte mit den Abwasser-Opponenten gegeben, in denen jede Position erklärt worden sei. „Wir haben nichts zu verbergen“, so Fehrmann, „und wenn das immer noch nicht reicht, dann soll eben ein Gericht entscheiden.“

Bei einer Gebührenerhebung gelte das Äquivalenzprinzip – die Gleichwertigkeit von Zahlung und Leistung, hält Joachim Rothe entgegen. Allerdings ist das im Falle von Abwassergebühren nicht ganz so leicht zu überblicken. Der weitaus größte Teil des Abwassers im Verbandsgebiet wird zentral über ein aufwendiges System an Pumpwerken und Kanälen in der Kläranlage Kalkreuth entsorgt. Dann gibt es etwa anderthalbtausend biologische Kleinkläranlagen, aus denen der Klärschlamm nach Kalkreuth gebracht wird und sogar noch abflusslose Gruben, deren Inhalt ebenfalls abgepumpt und dort gereinigt wird. Die Kosten beispielsweise, die durch den Betrieb, die Wartung und die Reparaturen im Klärwerk entstehen, werden auf alle Gebührenzahler umgelegt. So einfach wie bei einer Handwerkerrechnung – hier das Material, da die Arbeitsleistung, dort die Mehrwertsteuer – funktioniert das Ganze aber nicht.

Dennoch wollen die Abwasser-Opponenten am Ball bleiben. Sie haben eine Bürgerinitiative aus der Taufe gehoben und diese vorige Woche notariell als Verein eintragen lassen. Die BI „AZV Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ hat elf Gründungsmitglieder, die nicht nur aus dem Raum Oelsnitz-Niegeroda kommen, sondern auch aus anderen Orten im Verbandsgebiet. „Wir wollen die Leute für die Abwasserproblematik sensibilisieren“, sagt Joachim Rothe, „und den AZV dazu bewegen, mehr Bürgernähe herzustellen.“ Der Verein soll nicht nur eine Lobby für Kleinkläranlagenbesitzer sein, sondern für alle Gebührenzahler.

Als nach wie vor ungeklärt sehen die Abwasser-Opponenten ihre Einwände gegen die öffentliche Bekanntmachung der Gebührensatzung an. Diese war im März 2016 von der Verbandsversammlung beschlossen worden. Allerdings sei die Information in den Dörfern Oelsnitz und Niegeroda nicht angekommen, weil dort niemand den Radeburger Anzeiger – das Veröffentlichungsblatt – in die Briefkästen gesteckt habe. Sowohl der AZV als auch der Anzeiger und die verantwortliche Vertriebsfirma bestreiten das. Die Satzung sei regulär bekannt gemacht worden. Ob dem wirklich so ist, ließe sich nur auf dem Rechtsweg klären, und es ist die Frage, ob die betroffenen Grundstücksbesitzer wegen 60 Euro pro Jahr, die langwierige Prozedur auf sich nehmen wollen. Die Veröffentlichungspraxis immerhin wurde vom AZV im April per Satzungsbeschluss verändert. Künftig sollen die Verbandsdokumente im Wochenkurier abgedruckt werden.

