Streit über Radweg geht weiter Generell treffen die Pläne des Kreises für die Herrnhuter Bahnstrecke auf offene Ohren. Der Hauptkritiker aber erscheint nicht zur Aussprache.

Mitglieder des Kreistages sowie Bürger aus Oderwitz, Herrnhut und Kottmar hörten interessiert den Informationen über die Zukunft der alten Bahntrasse zu. Der Kreis hatte am Mittwochnachmittag auch Vertreter der Bahn mit an den Tisch geladen. © matthias weber

Auch wenn Kottmars Bürgermeister Michael Görke gar nicht da war, platzten seine Worte wie eine Bombe in die öffentliche Informationsveranstaltung des Landkreises in Strahwalde. Der parteilose Ortschef hatte nämlich per E-Mail seinen Unmut drastisch zum Ausdruck gebracht und darum gebeten, sein Schreiben zu verlesen. Er selbst hatte nachdrücklich darauf verzichtet, an der Runde teilzunehmen. Kritiker wie er, die einen Umbau der stillgelegten Bahntrasse von Oberoderwitz über Herrnhut nach Niedercunnersdorf in einen Radweg nicht mittragen wollten, würden ja prinzipiell totgeschwiegen, ließ Görke in seinem Schreiben wissen.

In der Tat waren die Kritiker an diesem Mittwochnachmittag eher dünn gesät. Auch Befürworter für den Erhalt der Bahnstrecke meldeten sich in dieser Runde nicht zu Wort. Es waren vielmehr skeptische Fragen, die neben den eingeladenen Kreisräten aus Technischem und Kreisentwicklungs-Ausschuss vor allem auch die Bürger im Saal beschäftigten: Wie viel die Unterhaltung der Viadukte die Kommunen später kosten würde, wollte ein junger Mann wissen. Ob der Radweg auch an andere Radwege angeschlossen werde, fragte ein anderer. Aus Ninive kam die Frage, ob die Schulkinder dann endlich einen sicheren Fußweg aus dem Ort zum Bushalt bekämen. Prinzipiell fanden aber nahezu alle, die sich zu Wort meldeten – die Idee mit dem Radweg auf der Bahntrasse prinzipiell eine gute und nützliche Sache.

Landrat Bernd Lange (CDU) erklärte grundsätzlich die drei wesentlichen Punkte, warum der Kreis seit 2014 konkret Pläne für einen Radweg verfolge: Erstens wäre ein solcher im radwegearmen Süden des Kreises ein deutliches Plus für mehr Sicherheit im Verkehr. Zweitens wäre es ein touristisches Angebot, zumal auch die Anbindung an andere Radwege, wie an den Oder-Neiße-Radweg an der B 99 und eben jenen durchs Cunewalder Tal über Löbau anvisiert ist. Drittens fürchtet Lange durchaus, dass Spekulanten zugreifen und die ganze zusammenhängende Trasse oder gar nur Teilstücke erwerben könnten, dann aber alles verwildern lassen und nichts Neues entwickeln. Das wäre ein Albtraum auch für die Gemeinden, die dann keine Handhabe hätten. Der Radweg aber könne auch künftig an die Eisenbahnverbindung erinnern und ließe die Chance offen, die Strecke in Zukunft wieder in eine Schienentrasse zu verwandeln, sagte Lange.

Dass die Bahn die Strecke – notfalls auch in Teilabschnitten – am liebsten in diesem, spätestens im nächsten Jahr verkaufen wird, bestätigte Mario Lieb von der Deutschen Bahn gegenüber der SZ. Es habe auch bereits einen anderen Bieter als den Kreis gegeben – auch wenn er das Angebot aktuell zurückgezogen habe.

Der Kreistag wird also noch in diesem oder Anfang 2018 einen Grundsatzbeschluss zu diesem Thema fassen, denn der Kreis will das Vorhaben nicht unerheblich mitfinanzieren: Laut einer Machbarkeitsstudie, die der Kreis in Auftrag gegeben hat, würden sich die Gesamtkosten für den Umbau auf etwa 9,3 Millionen Euro summieren. Reichlich die Hälfte davon würde der Freistaat übernehmen, weil er auf diese Weise die Frage nach straßenbegleitenden Radwegen an viel befahrenen Straßen gut lösen kann. Rund vier Millionen Euro müssten der Kreis und die drei Gemeinden Herrnhut, Oderwitz und Kottmar tragen. „Hier ist es dann aber möglich, eine 90-Prozent-Förderung zu erhalten“, klärt Kreisbauamtsleiter Dieter Peschel auf. Damit kämen am Ende auf jede Kommune zwischen 20 000 und 25 000 Euro in drei Jahren Bauzeit zu. „Insgesamt eine überschaubare Größe“, schätzt der Landrat ein.

Dass Kottmar-Bürgermeister Görke genau diesen Punkt anders sieht, hatte er in dem Schreiben deutlich gemacht. Er rechnete vor, welche hohen Belastungen seine Kommune mit Pflichtaufgaben wie den Betrieb von Kindertagesstätten und Schulen uund den jährlich zwei Millionen Euro Kreisumlage habe, und führte ein unkalkulierbares Risiko bei der Bewirtschaftung der Bahnstrecke für die Zukunft in seinem Schreiben an. Denn die Gemeinden müssen sich nach dem Bau um die Pflege wie den Grünverschnitt am Radweg kümmern – auch um Brücken und Viadukte.

Beim Thema Viadukte nahm aber neben Landrat Lange auch der Vertreter der Deutschen Bahn, Mario Lieb, ein bisschen die Hitze aus der Debatte: „Die Viadukte sind in einem ganz guten Zustand und sie sind aus Naturstein, aus Granit“, sagte er. Wenn beim Umbau zudem aktuelle Probleme behoben werden, hielten die Bauwerke ohne große Kosten die nächsten drei bis fünf Jahrzehnten durch – zumal ja auch nur noch Fahrräder und keine Züge darüber rollten.

Dennoch, so machte der Landrat klar, wird das Gesamtprojekt nur mit und nicht gegen die drei beteiligten Kommunen zu stemmen sein. Wenn also Kottmar bei seinem Nein bleibt – stirbt dann das ganze Projekt? „Nicht unbedingt“, sagte Bernd Lange. Möglich wäre, nur die Abschnitte von Oderwitz und Herrnhut als Radweg auszubauen und neue Anschlüsse an andere Wege zu suchen. Da Kottmar von den 15 Trassenkilometern nur etwa drei auf seinem Terrain habe, würde das Projekt als Radweg trotzdem funktionieren. Am liebsten aber hätte der Landrat Kottmar mit im Boot: „Die Tür ist noch nicht zu“, sagte er.

