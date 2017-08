Streit mit Messer und Gartenschaufel

Handfeste Streitigkeiten Pirna. Bereits am Montagabend kam es an einem Einkaufsmarkt an der Schandauer Straße in Pirna zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als sich der später geschädigte 44-jährige Pirnaer in den Park am Ernst-Thälmann-Platz begab, wurde er dort durch zwei Unbekannte mit einer Glasflasche angegriffen. Er erlitt Schnittverletzungen an einem Arm und am Bauch, welche vor Ort behandelt wurden. Geprüft wird, ob zwischen dem Disput und dem Angriff ein Zusammenhang besteht. Die zwei Täter begaben sich dann zu einer Gruppe von kapp zehn weiteren Personen auf der anderen Straßenseite. Die nunmehr hinzugekommenen vier Begleiter des Geschädigten begaben sich ebenfalls dorthin, woraufhin es erneut zu einer Konfrontation kam. Anwohner, die diese Situation wahrnahmen, riefen schließlich die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war die größere Gruppe bereits verschwunden. Außer dem 44-Jährigen war niemand verletzt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft, Hinweise darauf gibt es derzeit aber nicht. Die Dresdner Polizei ermittelt jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung. Nähere Angaben zur Beschreibung der Täter liegen in beiden Fällen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen der Geschehen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03514832233 bei der Polizei Dresden oder im Polizeirevier Pirna zu melden.

Radfahrer kippt betrunken in den Straßengraben Sebnitz. Gestern Nachmittag beobachtete ein Zeuge, wie auf der Schandauer Straße ein Fahrradfahrer in den Straßengraben kippte. Den Grund konnten Polizeibeamte schnell ermitteln. Der 45-jährige Mann hatte rund 2,1 Promille intus.

Schläger beendeten gemütlichen Grillabend Pirna. Eine Frau und drei Männer trafen sich am Dienstagabend zum Grillen im Park am Varkausring auf dem Pirnaer Sonnenstein. Dabei kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit vier Fahrradfahrern, die gebrochen Deutsch sprachen. Nach Polizeiangaben kehrten die Radfahrer später mit weiteren Männern zurück. Einer der Unbekannten schlug einem 22-Jährigen aus der Gruppe der Grillenden ins Gesicht, ein weiterer trat nach ihm. Seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer flüchteten.

Streit mit Messer und Gartenschaufel Altenberg Am Mittwochabend kam es im Asylbewerberheim im Dippoldiswalder Ortsteil Schmiedeberg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen fünf Bewohnern, an die sich gleich eine zweite anschloss. Die Streitigkeiten hatten am Mittwoch kurz vor Mitternacht begonnen, wie die Polizei informierte. Daran waren fünf Bewohner beteiligt. Sie hatten sich mit Flaschen beworfen und zwei Feuerlöscher geleert. Die Polizei wurde alarmiert. Sie stellte die Beteiligten fest. Drei Tunesier wurden als Tatverdächtige ausfindig gemacht. Ein 31-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Marokkaner waren dabei verletzt worden. Sie wurden im Krankenhaus behandelt. Damit war die Sache jedoch noch nicht abgeschlossen. Als der Iraker nach der Behandlung im Krankenhaus gegen 2.30 Uhr ins Heim zurückkehrte, suchte er die Konfrontation mit einem der Tunesier. Dabei verletzten sich die beiden gegenseitig mit einem Messer und einer Gartenschaufel. Beide Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei war in beiden Fällen mit sechs Beamten in Schmiedeberg im Einsatz. Jetzt laufen die Ermittlungen gegen die Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unbekannte brechen in Bahnhof Potschappel ein Freital. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte die Tür des derzeit im Umbau befindlichen Bahnhofsgebäudes in Potschappel aufgebrochen. Von der Baustelle stahlen sie rund 25 Meter Kraftkabel und verschiedene Kleinwerkzeuge im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Polizei beziffert den Schaden an der Tür auf 1000 Euro.