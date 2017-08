Streit in der Buslinie 360

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kreischa. Am Mittwochmorgen ist ein Fahrradfahrer (52) an der Zufahrt zur Bavaria-Klinik von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Eine 38-Jährige war mit ihrem VW Golf auf der Dresdner Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße An der Wolfschlucht abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Radler und stieß mit ihm zusammen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.