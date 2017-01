Streit im Stadtrat: Woba vertagt Das Mehrheits-Bündnis wird sich ausgerechnet in seinem Lieblingsthema nicht einig.

Die Gründung einer neuen Wohnungsbaugesellschaft ist wohl das zentrale Thema der Mehrheit im Stadtrat. Linke, Grüne und SPD wollen wieder städtische Wohnungen und eine neue Woba, die diese baut, verwaltet und vermietet. So weit herrscht Einigkeit. Aber über den Weg dorthin gibt es Streit.

Unmittelbar nach der Stadtratswahl 2014 hatten die drei Parteien erklärt, dass sie eine neue Woba gründen wollen und dass dies ganz schnell gehen müsse. Damit wollen sie ausreichend bezahlbaren Wohnraum für sozial Schwächere schaffen und langfristig den steigenden Mieten entgegenwirken. Doch das Projekt kam bereits immer wieder ins Stocken, weil es unterschiedliche Auffassungen gab. Zwischendurch war sogar mal die CDU mit an Bord, wollte den Plänen zustimmen. Doch dann konnten sich die Politiker doch nicht einigen. Im vergangenen Jahr beschloss die rot-grün-rote Mehrheit dann, dass sofort 800 Wohnungen von der städtischen Baufirma Stesad geplant werden und der Bau beginnen soll, sobald es möglich ist. Bis 2025 sollen insgesamt 8 000 städtische Wohnungen entstehen.

Bereits da gab es internen Zoff. Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi kritisierte öffentlich die Finanzierung. Nach seinen Berechnungen würden 860 bis 960 Millionen Euro benötigt, um die Wohnungen zu bauen. Das Eigenkapital durch die Übertragung von Grundstücken im Wert von etwa 50 Millionen Euro reiche nicht. Die neue Woba benötige etwa 15 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr. Wo diese Summe herkommen soll, sei aber nicht geklärt.

Mit dem Haushalt wurde zumindest eine Lösung für einen Teil gefunden. Bis zu acht Millionen Euro sollen über Grundstücksverkäufe durch die Stadt zugeschossen werden. Aber es gibt auch Differenzen darum, in welcher Rechtsform die neue Gesellschaft gegründet werden solle. Ein von der Verwaltung beauftragtes Gutachten dazu liegt seit einigen Monaten vor, die Vorlage zur Gründung ist seit November fertig. Laut Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) sollte der Stadtrat im März darüber abstimmen. Doch dann hat die Fraktion der Linken ein beschleunigtes Verfahren beantragt, und deshalb sollte es nun alles ganz schnell gehen. Am Donnerstag, so der Plan, hätte der Rat über die Gründung entscheiden sollen. Montagabend waren Sondersitzungen von drei Ausschüssen dazu angesetzt.

„Wir haben den Linken mitgeteilt, dass wir für eine Vertagung stimmen“, so Grünen-Finanzexperte Michael Schmelich. Es gebe noch einige Dinge zu klären, sagt auch der für die SPD zuständige Stadtrat Thomas Blümel. „Ein beschleunigtes Verfahren ist hier nicht geeignet.“ Der SPD erschließe sich nicht, weshalb die für eine kommunale Wohnungsgesellschaft unübliche Form einer GmbH & Co. KG gewählt werden solle. Der einzige Grund, der dafür spräche: Bei der Übertragung von Grundstücken könnte die Grunderwerbssteuer eingespart werden. Dadurch würden sich aber andere Nachteile ergeben. Die Linke habe ihre Partner mit dem Schnellverfahren überrascht und sie dazu nicht vorab informiert, heißt es.

„In der Vorlage stehen Dinge, die zunächst geklärt werden müssen“, so Schmelich. „Hier werden uns Dinge untergejubelt, die nicht hinnehmbar sind.“ Man wolle eine klare und saubere Rechtsform, eine vernünftige Finanzierung, und es müsse auch geklärt werden, ob die neue Gesellschaft Aufträge an die Stesad erteilen darf und diese dann keine Steuernachteile bringen. Es bestehen noch zu viele offene Fragen, um jetzt zu entscheiden, moniert Schmelich und kritisiert den Stil der Linken. „Alleingänge, die darauf abzielen, dass alle einem hinterrennen, sind mutig – das funktioniert in der Politik nicht.“

Linke-Fraktionschef André Schollbach ist verwundert, dass die offenen Fragen nicht in den vergangenen Monaten aufgeworfen worden seien: „Das Gutachten zur Gründung der Wohnungsbaugesellschaft liegt bereits seit geraumer Zeit vor. Ich erwarte, dass endlich alle Beteiligten mit der nötigen Konsequenz darauf hinarbeiten, dass der kommunale Wohnungsbau in Dresden zügig beginnen kann. Es wurde lange genug herumgetrödelt.“

Montagabend wurde das Thema allerdings vertagt. Damit kann es auch am Donnerstag nicht entschieden werden. Nun ist es wahrscheinlich, dass der alte Fahrplan wieder greift – eine Entscheidung im März, wie von der Verwaltung angekündigt.

