Streit im Einkaufszentrum eskaliert Ein Eritreer wird in der Elbgalerie verletzt. Im Internet spekulieren Zeugen jedoch über etwas ganz anderes.

In der Riesaer Elbgalerie geht es meist friedlich zu. Am Mittwochabend war das anscheinend anders. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Das Gerücht macht am Donnerstagabend schnell die Runde. Von einem Großeinsatz der Polizei in der Elbgalerie ist da die Rede, und von Polizisten „in Vollmontur“, die zum Einkaufszentrum an der Hauptstraße stürmen. Ein SEK-Einsatz, mitten in Riesa?

Die Sache sei „weniger dramatisch, als es den Anschein hatte“, sagt Polizeisprecher Enrico Lange am Freitagnachmittag auf SZ-Anfrage. Tatsächlich sei die Polizei gerufen worden, weil in der Elbgalerie mehrere Ausländer aneinander geraten seien. Vor Ort trafen die Beamten allerdings nur noch einen 21-jährigen Asylbewerber aus Eritrea an. Er hatte sich mit einem Mann gestritten, laut Polizei vermutlich ebenfalls ein Asylbewerber. Am Ende habe der Täter dem Eritreer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die ursprüngliche Annahme, dass tatsächlich mehr als nur zwei Männer an der Auseinandersetzung beteiligt waren, habe sich nicht bestätigt. Zum Täter und den Hintergründen des Streits liegen noch keine Informationen vor. Es gebe Sprachprobleme, so Polizeisprecher Lange. Der 21-Jährige solle aber „in Kürze“ mit Hilfe eines Dolmetschers vernommen werden, heißt es am Freitagnachmittag.

Bleibt die Frage nach den Polizisten in Vollmontur, die die Polizeidirektion so beantwortet: Den Einsatz in der Elbgalerie hätten Beamte des sogenannten Einsatzzuges durchgeführt. Die Polizisten werden normalerweise bei Fußballspielen oder etwa zum Absichern der Weihnachtsmärkte eingesetzt. Seit Kurzem sind sie aber auch im Einsatz, um die Polizeireviere personell zu entlasten. Gut möglich, dass die Ausrüstung der Beamten bei manchem Beobachter Gedanken an das Spezialeinsatzkommando SEK geweckt hat. „Das wirkt schon etwas anders, als die Beamten in den hellblauen Uniformen“, erklärt Enrico Lange. (SZ/ewe/stl)

