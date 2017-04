Streit eskaliert im Asylbewerberheim Drei Libyer bekommen sich in Riesa immer wieder in die Haare – bis die Polizei mit einem größeren Aufgebot anrückt.

Im Asylbewerberheim Am Birkenwäldchen kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern. © Archivfoto/ Sebastian Schultz

Es hatte schon den gesamten Freitag Knatsch im Asylbewerberheim Am Birkenwäldchen gegeben, heißt es aus dem Lagezentrum der Polizei. Drei Libyer bekommen sich immer wieder in die Haare: Sie streiten lautstark, raufen und sorgen mehrfach für einen Besuch der Polizei. Am Abend eskaliert der Streit aber endgültig.

Zwei 25-Jährige gehen auf einen 24-Jährigen los und demolieren dabei auch die Inneneinrichtung des Heimes. Dieses Mal rückt die Polizei mit einem größeren Aufgebot aus – drei Funkwagen rasen vom Polizeirevier Meißen nach Riesa, zehn Beamte der Bereitschaftspolizei sind im Einsatz und nehmen die beiden leicht alkoholisierten 25-Jährigen in Gewahrsam. Seit Sonntagmorgen sind die zwar schon wieder auf freiem Fuß, weitere Zwischenfälle hat es seitdem trotzdem nicht mehr Am Birkenwäldchen gegeben, so die Polizei.

Worum es in dem Streit ging, ist bislang unklar. (SZ/ste)

