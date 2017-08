Streit eskaliert Eigentlich sollte der jugendliche Radfahrer nur den Fußweg verlassen. Dann gab es eine handfeste Rangelei.

Nach einer Rangelei in Pirna ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Am Dienstagnachmittag mündete ein Streit zwischen einem 30-Jährigen und einem Radfahrer (16) am Elberadweg in Höhe der Straße Am Zwinger in einer handfesten Auseinandersetzung.

Der 16-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren, statt den Radweg daneben zu nutzen. Dies bemerkte der 30-Jährige und wies den Jugendlichen zurecht. Der stoppte seine Fahrt und die beiden lieferten sich zunächst ein Wortgefecht. Das mündete laut Polizei schließlich in einer Rangelei. Dabei wurde der aus Afghanistan stammende Jugendliche verletzt.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Unfallzeugen in der Weißeritztalbahn gesucht Dippoldiswalde. Für einen Unfall in der Weißeritztalbahn am Dienstag der vergangenen Woche bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein zehnjähriger Junge war vormittags mit seinen Großeltern in der Kleinbahn in Richtung Dippoldiswalde unterwegs. Sie befanden sich im vorletzten Wagen der Bahn. Im Bereich der Ortslage Obercarsdorf schaute der Zehnjährige aus dem geöffneten Fenster. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Schild, welches neben der Bahnstrecke steht. Der Junge erlitt Verletzungen am Kopf und musste stationär in einem Dresdner Krankenhaus behandelt werden. Die Dresdner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen, insbesondere die Insassen der Bahn, welche den Vorfall bemerkt haben oder Angaben zum Verhalten des Jungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. Karambolage in Engstelle Hohnstein. Etwa 1500 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Hohnstein entstanden. Ein 49-Jähriger war mit einem Nissan Qashqai auf der Oberen Straße in Richtung Markt unterwegs. Als er in der Engstelle ein entgegenkommendes Auto erkannte, setzte er zurück und stieß mir dem Auto gegen einen Lkw MAN (Fahrer 49). Autoanhänger umgekippt Neustadt. Am Dienstagabend war ein Opel Zafira samt Anhänger auf der S 156 zwischen Neustadt und Bischofswerda unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Anhänger während der Fahrt ins Schleudern. Er überschlug sich und landete auf der Gegenfahrbahn. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Was die Polizei sonst noch vermeldet, lesen Sie im Anhang.

zur Startseite