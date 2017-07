Streit eskaliert

Streit unter Asylbewerbern Pirna. Bei einer Auseinandersetzung unter Asylanten wurde am Dienstagabend eine Person leicht verletzt. Gegen 22.25 Uhr meldeten Anwohner auf der Remscheider Straße im Pirnaer Ortsteil Sonnenstein auf dem Spielplatz einen Streit zwischen mehreren Personen. Die Polizeibeamten stellten vor Ort vier Männer aus Afghanistan fest, die an dem Streit beteiligt gewesen sein könnten. Ein Afghane (17) hatte Stichverletzungen am Bein erlitten und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein mögliches Tatwerkzeug konnte bei einem weiteren Afghanen (22) sichergestellt werden. Da beide Männer deutlich alkoholisiert waren (Atemalkoholwerte von 1,5 bzw. 1,72 Promille), wurden Blutentnahmen veranlasst. Der konkrete Tatablauf sowie der Grund der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Zuge des Einsatzes wurden die Beamten zudem auf einen beschädigten Pkw aufmerksam gemacht, der am Straßenrand parkte. Die Polizei ermittelt diesbezüglich wegen Sachbeschädigung.

Alkoholisiert auf dem Rad Pirna. Beamte des Polizeireviers Pirna kontrollierten in der Nacht zum Mittwoch einen 29-jährigen Fahrradfahrer, der ohne Licht auf der Braustraße unterwegs war. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Gegen Audi gefahren Sebnitz. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Schillerstraße in Sebnitz beschädigte am Dienstagmittag eine 81-jährige Mercedes-Fahrerin beim Einparken einen abgestellten Audi. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.