Streit endet schmerzhaft

Geringswalde. Die 37-jährige Fahrerin eines Honda Jazz war am 6. Januar, gegen 13.20 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Aitzendorf und Arras unterwegs. Dabei kam ihr ein bisher unbekannter, weißer Minivan, vermutlich ein Ford, entgegen und touchierte den Honda mit dem linken Außenspiegel. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Gefahren haben soll den Minivan eine Frau. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Minivan und dessen Fahrzeugführerin machen können. Unter Telefon 03737 789-0 werden Hinweise im Polizeirevier Rochlitz entgegengenommen.

Mittweida. Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag einen in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße unter einem Carport abgestellten weißen 5er BMW im Wert von etwa 35000 Euro. Die Ermittlungen nach dem gestohlenen Auto übernimmt die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen.

Wer fuhr gegen Golf?

Frankenberg. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr parkte am 6. Januar ein VW Golf auf dem Parkplatz am Dammplatz. Danach fuhr die Fahrerin (52) in die Humboldtstraße und parkte dort bis gegen 9 Uhr erneut. Dort stellte die Frau dann auch Beschädigungen am Golf vorn rechts fest (etwa 1000 Euro Sachschaden). Vermutlich ist auf dem Parkplatz am Dammplatz ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den Golf gefahren und hat die Beschädigungen verursacht. Wer kann Angaben zum Unfallhergang und dem unbekannten Unfallverursacher machen? Unter Telefon 03727 980-0 werden Hinweise im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen.