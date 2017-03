Aus dem Gerichtssaal Streit bis aufs Messer Gefährliche Körperverletzung wurde einer Döbelnerin zur Last gelegt. Sie leugnete die Tat. Das Gericht zeigte sich gnädig.

Am Abend des 28. August 2016 soll eine 19-Jährige in ihrer Wohnung an der Zwingerstraße in Döbeln mit einem Küchenmesser in Richtung ihres Lebensgefährten gestochen haben. Der Mann griff, um den Stich abzuwehren, nach dem Messer. Dabei zog er sich eine Schnittverletzung an der Hand zu. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

„Ich wollte das Messer nur wegräumen“, sagte die Angeklagte bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Döbeln. „Nach ihm gestochen habe ich nicht.“ Dem mutmaßlichen Vorfall war ein Streit des Pärchens vorausgegangen. Der Geschädigte hatte das Handy eines Mieters in die Hand bekommen, der in der Wohnung unter ihnen wohnte. Mit dem Mann war die Angeklagte einmal liiert. Obwohl sie zur Tatzeit in der Beziehung mit dem Opfer lebte und zwei Kinder mit ihm hat, schrieb sie dem Mieter Liebesmails. Darüber geriet der Geschädigte in Rage. „Er hat mir das Messer aus der Hand gerissen und es zerbrochen“, schilderte die Beschuldigte. „Dann hat er mein Kind genommen und ist weggegangen.“ Das Messer wurde von der Polizei nicht mehr gefunden.

Um den Geschädigten als Zeugen zu befragen, musste das Gericht eine fast zweistündige Pause einlegen. Der Mann war zur Verhandlung nicht erschienen. Nach Aussage der Angeklagten war er mit den Kindern beim Arzt. Richterin Marion Zöllner rief den Mann an und forderte ihn auf, unverzüglich vor Gericht zu erscheinen. In der Zeugenvernehmung redet er um den heißen Brei herum. Dass sie nach ihm gestochen hat, bestätigte er nicht. Auf wiederholte Nachfrage der Richterin und des Staatsanwalts sagte er später: „Ich riss ihr das Messer aus der Hand, zerbrach es und warf es zu Boden.“ An einer Strafverfolgung der ehemaligen Lebensgefährtin ist der Geschädigte nicht mehr interessiert.

Marion Zöllner stellt das Verfahren mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft wegen geringer Schuld ein. (hk)

