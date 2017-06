Streit am Kamenzer Anger eskaliert Schlimme Folgen hatte am Freitag eine Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern. Auch Polizisten wurden bedroht – und es soll einen Angriff gegeben haben.

Die Polizei ermittelt zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, die sich am Freitag gegen 13 Uhr am Anger in Kamenz ereignet hat. Eine Polizeistreife war hierhin gerufen worden, weil zwei augenscheinlich betrunkene Männer (52 und 40 Jahre alt) in lautstarken Streit geraten waren. Dabei gab der Jüngere an, dass sein Kontrahent ihm das Handy gestohlen hatte. Auf diesen Vorwurf angesprochen, soll der 52-Jährige die Beamten beleidigt und mit Worten bedroht haben. Zudem soll er versucht haben, auf sie einzuschlagen. Einer der Polizisten habe den Schlag des Tatverdächtigen entsprechend abgewehrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der alkoholisierte 52-Jährige dabei aus dem Gleichgewicht geraten und zu Boden gestürzt sein. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung. Ein sofort alarmierter Rettungswagen brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus, von wo aus er in eine Spezialklinik verlegt wurde. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von umgerechnet mehr als 3,3 Promille ergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben den eingeleiteten Strafverfahren zum Vorwurf des Raubes, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung werde in Fällen wie diesem immer auch das Handeln der eingesetzten Polizeibeamten überprüft, heißt es aus der Polizeidirektion Görlitz. (szo)

