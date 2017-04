Streiks helfen Airport auf die Sprünge So einen erfolgreichen März gab es seit sieben Jahren nicht mehr. Im Sommer kommen neue Strecken dazu.

Weil in Berlin gestreikt wurde, leiteten mehrere Airlines ihre Flüge nach Dresden um © Sven Ellger

Ab Dresden fliegen wieder mehr Passagiere. Zwischen Januar und März starteten und landeten in Klotzsche 351 756 Fluggäste, teilt der Airport mit. Das sind 10,9 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Außerdem war es der beste März seit sieben Jahren.

Für den gewaltigen Schub sorgten unter anderem die Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen. Easyjet, Germania und Aeroflot leiteten Maschinen nach Dresden um. Allein dadurch wurden etwa 11 000 Passagiere mehr abgefertigt. Positiv entwickelten sich laut Flughafen aber auch die planmäßigen Linien- und Urlaubsflüge.

Mit Beginn des Sommers hofft der Airport auf weiteres Wachstum. Zwar haben Eurowings und Vueling ihre Strecken nach Hamburg beziehungsweise Barcelona eingestellt. Dafür hat die Fluggesellschaft Germania Ende März die portugiesische Küstenstadt Faro in den Flugplan aufgenommen. Im Mai folgt der türkische Badeort Dalaman. Ende Juni geht es zweimal die Woche in die isländische Hauptstadt Reykjavik. Die Buchungszahlen für diesen Flug sehen bereits sehr gut aus, wie Flughafen-Chef Markus Kopp kürzlich mitteilte. Im Herbst will Germania außerdem wieder das ägyptische Sharm el Sheikh am Roten Meer ansteuern. Im vergangenen Jahr zählte der Dresdner Airport rund 1,67 Millionen Passagiere. Das waren etwa 3,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

