Streikende Lehrer verärgern Essensanbieter Nur wenige Kinder kommen in die Notbetreuung. Versorger Sodexo bleibt auf seinen Portionen sitzen.

Demonstrierten in Dresden für eine bessere Bezahlung und gegen Seiteneinsteiger: Döbelner Lehrer. © André Braun

Busse voller Lehrer und leere Schulen – so sah es am Mittwoch auch in der Region Döbeln aus. Während zahlreiche Pädagogen zur Demo nach Dresden gefahren sind, blieben die meisten Schüler zu Hause. Unterricht gab es nur vereinzelt. An zwölf von 29 Schulen wurde eine Notbetreuung eingerichtet. Aber teilweise nur sehr wenige haben diese in Anspruch genommen.

Zwischen 1 und 40 Schüler nutzen die Notbetreuung in den Schulen

Lediglich ein Schüler kam nach Roßwein an die Oberschule. Etwas mehr waren es an der Förderschule Waldheim. Von 119 Mädchen und Jungen sind zwölf erschienen. „Ich hätte mehr gedacht, aber die Eltern sind inzwischen darauf eingestellt, unter anderem nach der Streikzeit 2015“, meint Schulleiter Heiko Felgener. Einige Schüler waren allein zu Hause, andere bei Eltern oder Großeltern. Ähnlich sah es bei den Schülern der Kunzemannschule aus. Von 180 Kindern, die sonst an der Theodor-Kunzemann-Straße lernen, waren am Mittwoch nur 14 da. „22 hatten sich angemeldet“, sagt Schulleiterin Heidemarie Egerer. Zwei Lehrer, die ebenfalls gestreikt haben, aber vor Ort geblieben sind, haben den Notdienst übernommen. Sie waren mit den Kindern draußen, haben mit ihnen gespielt, gefrühstückt, aber auch Arbeitsblätter ausgefüllt. „Ich bin selbst überrascht, dass nur so wenige da sind“, sagt Egerer. In vielen Fällen seien die Eltern zu Hause. Teilweise würden sich auch Eltern untereinander unterstützen, sodass eine Mutter auf mehrere Kinder aufpasst. In der Grundschule Döbeln Ost war der Bedarf nach Betreuung mit 15 Kindern ebenfalls gering. In der Grundschule am Holländer waren immerhin 40 von 200 Kindern da.

Lehrer klagen über fehlenden Nachwuchs und Seiteneinsteiger

Die Lehrer trafen sich am Mittwochmorgen in Leisnig, Waldheim, Hartha, Roßwein sowie am Busbahnhof in Döbeln, um in die Busse nach Dresden einzusteigen. Viele von ihnen wollten dort auch ihren Frust über die Seiteneinsteiger loswerden. Es fehle an qualifiziertem Nachwuchs, so einige Döbelner Grundschullehrerinnen. „Als Seiteneinsteiger ist man immer auf die Kollegen angewiesen und die sind im Stress. Da leidet die Qualität und die Schüler bleiben auf der Strecke“, sagt eine Pädagogin, die Gymnasiallehrerin ist, aber zurzeit an einer Grundschule in Döbeln unterrichtet. Dass sie mit ihrer Qualifizierung deutlich mehr verdienen könnte, ist für die Lehrerin ein weiterer Grund, um zu streiken. „Als Grundschullehrerin arbeiten wir mit 28 Stunden mehr als die Gymnasiallehrer, bekommen aber weniger Geld. Das ist nicht in Ordnung“, so eine Kollegin. Es sind vor allem ältere Lehrer, die am Mittwoch in den ersten Bus nach Dresden steigen. Nur zwei Jüngere sind dabei. „Ich will vor allem den Lehrernachwuchs in Sachsen sichern, sonst bricht hier alles zusammen. Wir brauchen eine bessere und gerechtere Bezahlung im Vergleich zu den alten Bundesländern“, sagt ein Gymnasiallehrer, der seit 2014 unterrichtet. An der Schule, an der er arbeitet, gebe es zwar kein Problem mit fehlendem Nachwuchs. Aber: „Wir können Ausfallstunden nicht mehr kompensieren, weil kein Personal da ist.“ Schon 2015 war er wie viele andere beim Lehrerstreik mit dabei. Was sich seitdem geändert habe? „Nichts Wesentliches“, sagt der junge Mann.

Eltern zeigen Verständnis für streikende Lehrer

Unter den Eltern gehen die Meinungen zum Streik auseinander. Da ist sich Torsten Grundmann sicher. Er ist Elternsprecher an der Grundschule Am Holländer in Döbeln. „Ich denke, dass der Streik wichtig ist, weil die Rahmenbedingungen für die Lehrer nicht die besten sind. Stichwort Quereinsteiger: Ich denke nicht, dass es die beste Lösung ist, wenn diese unseren Kindern in der ersten Klasse Lesen und Schreiben beibringen. Kinder sind unsere Zukunft und sie sollten die höchste Bildung erhalten, die sie bekommen können“, meint er. Dass Eltern, die am Mittwoch für ihr Kind keine alternative Betreuung gefunden haben, für den Streik kein Verständnis haben, könne er auch verstehen. Seine Tochter, die die dritte Klasse besucht, wurde gestern von einem Bekannten betreut.

Kunden haben Essen beim Anbieter nicht rechtzeitig abbestellt

Auswirkungen hat der Lehrerstreik auch auf die Essensanbieter in den Schulen. Bei Sodexo hat sich die Anzahl der Portionen durch den ausgefallenen Unterricht allgemein auf etwa 65 Prozent reduziert. Probleme gab es laut Unternehmenssprecherin Suska Georg mit den Abbestellungen. Zwar habe der Anbieter, um Verluste zu begrenzen, am Montag in allen Einrichtungen nachgefragt, ob sie bestreikt werden beziehungsweise welche Notbetreuungsmaßnahmen greifen. Aber: „Aufgrund fehlender aktiver Kommunikation der Einrichtungen und der Gewerkschaft sowie Unklarheit über eventuelle Notbetreuungsmaßnahmen konnten keine genauen Produktionszahlen ermittelt werden“, so die Sprecherin. Auch hätten Kunden, obwohl der Streik seit Montag bekannt war, nicht rechtzeitig das Essen abgemeldet. Die Folge: „Bestelltes, produziertes und ausgeliefertes Essen, dass nicht abgenommen wurde, muss im schlimmsten Fall entsorgt werden.“ Doch damit nicht genug. Zu viel bestellte und gelieferte Ware bringt Sodexo aufgrund des täglich wechselnden Angebotes auch in Schwierigkeiten bei der Lagerung und Weiterverarbeitung der Ware.

