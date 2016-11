Streikaufruf für Grundschulen Am Mittwoch kann es zum Stundenausfall in Radebeul, Moritzburg und Radeburg kommen. Gefordert wird eine gleiche Bezahlung der Lehrer.

Wie der Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen, Jürgen Thamm, auf Nachfrage sagte, kann es am Mittwoch zum Stundenausfall an Grundschulen in Radebeul, Moritzburg und Radeburg kommen. Die Lehrer sind dort zu einem Warnstreik von der GEW aufgerufen worden.

Wie viele Lehrer sich beteiligen, konnte er allerdings nicht sagen. Der Streik soll ein Warnstreik sein und betrifft die ersten drei Stunden des Unterrichtstages. Gefordert wird von der Gewerkschaft und den Lehrern, so Sprecher Thamm, eine gleiche Bezahlung der Lehrer an den Grundschulen und auch eine Angleichung gegenüber den Pädagogen an den Oberschulen und Gymnasien. (SZ/per)

zur Startseite