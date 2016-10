Streik durchkreuzt Dresdner Flugplan

Germanwings und Eurowings fliegt am Donnerstag Dresden nicht an. © dpa

Der Streik der Flugbegleiter von Eurowings und Germanwings am Donnerstag durchkreuzt auch Pläne von Reisenden in Sachsen: An den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle fallen 32 Flüge aus.

In Dresden sind 18 Flieger betroffen - neun ankommende und neun abgehende. Das sind bei insgesamt 70 geplanten Starts und Landungen etwa ein Viertel aller Flüge. Leipzig/Halle muss bis zu 14 Flüge streichen. Es handelt sich bei den ausfallenden Flügen um Verbindungen von und nach Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn sowie Hamburg.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte ihre Mitglieder bei den Teilgesellschaften Eurowings GmbH und der größeren Germanwings ab Mitternacht zum Ausstand aufgerufen. Grund sind die gescheiterten Tarifgespräche bei der Düsseldorfer Eurowings GmbH. Ufo hatte den Streik am Mittwoch auf die Konzernschwester Germanwings ausgeweitet.

Das Unternehmen hat seinen betroffenen Kunden kostenlose Umbuchungen und Stornierungen angeboten. Einen Sonderflugplan hat Eurowings auf seiner eigenen Homepage veröffentlicht. Insgesamt sind etwa 50 000 Passagiere betroffen.

Informationen für Reisende

›› An- und Abflüge Dresden

›› An- und Abflüge Leipzig/Halle

›› Sonderseite von Eurowings: Reisende können Flugstatus prüfen

