Streik bei Obi in Pirna Die Baumarkt-Mitarbeiter setzen heute ihre Ausstandsserie fort. Bislang hat diese nichts gebracht.

Obi-Beschäftigte setzen am Sonnabend ihre Streikserie fort. Sie fordern weiterhin eine tarifgemäße Bezahlung. Die Aktion, zu der Mitarbeiter aus fünf Obi-Märkten aus Radebeul, Pirna, Ottendorf, Dresden Bodenbacher Straße und Dresden-Weißig erwartet werden, findet am Pirnaer Standort an der Dresdner Straße statt, teilt Obi-Betriebsrat Andreas Menzel mit. Dem Ausstand sollen sich auch Beschäftigte von Esprit und H&M aus Dresden anschließen. Leider gibt es von Obi immer noch keine Reaktion auf die vergangenen Streiks. Man ignoriert die Forderungen und Aktionen der Mitarbeiter weiterhin. Außerdem soll natürlich der Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen des Einzelhandels erhöht werden, sagt Menzel. Bereits vor gut einer Woche hatte eine Streikaktion in Bannewitz stattgefunden. Damals wurden einige Dutzend Streikende gezählt. Diesmal erwartet die Gewerkschaft Verdi 50 bis 70 Teilnehmer. Kunden müssten während des ganztägigen Streiks mit weniger Personal in den Filialen rechnen. (szo)

