Streik bei Obi In Bannewitz kommen am Dienstag Mitarbeiter aus sechs Filialen zusammen. Das werden auch die Kunden spüren.

Bei Obi wird am Dienstag gestreikt. © Archiv: Schulze

In den Obi-Märkten in Pirna und Bannewitz könnten am Dienstag etwas weniger Mitarbeiter als sonst unterwegs sein. Die Angestellten beteiligen sich zusammen mit den Mitarbeitern der Filialen in Ottendorf, Radebeul und den beiden Dresdner Filialen in Weißig und an der Bodenbacher Straße an einem ganztägigen Streik. Die zentrale Kundgebung findet vor dem Obi-Markt in Bannewitz statt. Mitmachen sollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auch Beschäftigte der Einzelhandels-Ketten Esprit, Kaufland, Ikea und H&M. Verdi rechnet in Bannewitz mit einer Teilnehmerzahl von über 100 Beschäftigten.

„Leider gibt es von Obi immer noch keine Reaktion auf die vergangenen Stobireiks“, sagt Andreas Menzel, Betriebsratsvorsitzender der Filiale in Dresden-Weißig. Man ignoriere die Forderungen und Aktionen der Mitarbeiter. „Außerdem soll natürlich der Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden.“ Seinen Angaben nach werden die Filialen aber trotz des Streiks für die Kunden geöffnet bleiben.

Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung der Gehälter und Löhne im Einzel- und Versandhandel um sechs Prozent, außerdem eine Vorweganhebung von 50 Euro für die beiden unteren Gehalts- und Lohngruppen. Eine weitere Forderung der Gewerkschaft: Tarifverträge sollen für alle gelten. Zum 31. Mai 2017 waren die Gehalts- und Lohntarifverträge für den Einzel- und Versandhandel gekündigt worden.

