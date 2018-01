Streik bei Bombardier Zahlreiche Mitarbeiter haben sich am Donnerstag an der Aktion der Gewerkschaft beteiligt. Es geht um mehr Lohn und modernere Arbeitszeitmodelle.

Zahlreiche Arbeitnehmer haben sich am Donnerstag bei Bombardier in Bautzen an einem Warnstreik beteiligt. © Uwe Soeder

Bautzen. Mit Warnstreiks bekräftigt seit Mittwoch die IG Metall ihre Forderungen in der aktuellen Tarifrunde. Dem Aufruf der Gewerkschaft kamen am Donnerstagvormittag auch zahlreiche Mitarbeiter des Bautzener Bombardier-Werkes nach. Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Geld für zwölf Monate und Wahloptionen für moderne Arbeitszeitmodelle. Darüber hinaus strebt die IG Metall eine Verhandlungsverpflichtung über die Angleichung der Arbeitszeiten zwischen Ost und West an. Die dritte Verhandlungsrunde für Sachsen findet am Donnerstag in Leipzig statt.

Die Streiks in Sachsen, Berlin und Brandenburg sollen am Freitag fortgesetzt werden. Für 13 Uhr ist in Görlitz ein Warnstreik bei Bombardier und Siemens Turbinenbau angekündigt. (szo)

zur Startseite