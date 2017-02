Streik an Görlitzer Schulen Am Mittwoch legen auch Lehrer in Görlitz ihre Arbeit nieder. Die Betreuung der Schüler ist geregelt.

Der Tag der offenen Tür an der Melanchthonschule in Görlitz findet wie geplant statt. Ein Teil der Lehrer dort streikt dennoch. © Nikolai Schmidt

Am morgigen Mittwoch fahren zahlreiche im öffentlichen Dienst Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik nach Dresden, um sich für mehr Lohn einzusetzen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am Freitag auch die Lehrer an sächsischen Schulen aufgefordert, sich zu beteiligen. Bis heute können sie entscheiden, ob sie mitmachen. Morgen 9.30 Uhr fährt der Bus nach Dresden am Demianiplatz ab.

Bei Redaktionsschluss der Sächsischen Zeitung stand gestern noch nicht genau fest, welche Görlitzer Schulen streiken. Der Zuspruch sei jedoch groß, sagte ein GEW-Sprecher. „Die Schulen sind in jedem Fall verpflichtet, die Betreuung der Schüler abzusichern“, sagt Angela Ruscher von der Bildungsagentur in Bautzen.

Die Melanchthon-Oberschule hatte für morgen einen Tag der offenen Tür angekündigt. Ein Teil der Lehrer streike zwar, sagt Diana Neumann von der Schule , „aber dieser Tag findet wie geplant statt.“ (ie)

