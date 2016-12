Streifen Wölfe durchs Revier? Bei der Forstbehörde gehen vermehrt Hinweise ein. Nun wurden Haare gesichert. Was die Wolfsexpertin dazu sagt.

Vanessa Ludwig ist Projektleiterin im Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“, der zentralen Informationsstelle in Sachsen. © Wolfgang Wittchen

Dietmar Hofmann aus Neuhermsdorf war erstaunt, als er am Dienstagvormittag aus dem Fenster guckte. Im frischen Schnee entdeckte er ungewöhnliche Spuren und vermutete, es könnten zwei Wölfe gewesen sein. Kristina Funke vom Forstbezirk Bärenfels bestätigt, dass in letzter Zeit wiederholt Meldungen von Bürgern eingehen, die rund um Hermsdorf, Neuhermsdorf und Rehefeld Tiere gesichtet haben, die Wölfen ähnlich sein sollen. Doch bislang fehlt ein Nachweis. Im jüngsten Fall in Neuhermsdorf wurden bereits Montagabend zwei Tiere gesehen, die aber Kristina Funke zufolge auch ein Jäger nicht sicher als Wölfe einstufen konnte. Forstmitarbeiter sicherten einige Tierhaare an Hofmanns Zaun, die zur Untersuchung eingeschickt wurden. Die SZ befragte Vanessa Ludwig, Projektleiterin vom Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“, zum Stand der Dinge.

Was sagt die Wolfsexpertin? zurück 1 von 3 weiter Frau Ludwig, wie lange dauert so eine genetische Untersuchung? Generell dauert die genetische Untersuchung von eingeschickten Proben, abhängig vom Bearbeitungsrhythmus des Untersuchungslabors, ca. vier bis sechs Wochen. Allerdings werden nicht alle gesammelten Genetikproben einzeln direkt an das Labor geschickt. Stattdessen werden Dutzende Proben im Laufe von Wochen bzw. Monaten gesammelt und zu bestimmten Stichtagen zusammen an das Labor geschickt. Dadurch bekommt man manchmal erst nach Monaten die Ergebnisse der Proben. Liegt das Ergebnis von Neuhermsdorf schon vor? Es wurden bei einer Sichtung im Raum Hermsdorf von einem Sachsenforst-Mitarbeiter Haare eingesammelt. Die Umstände der Sichtung sprechen allerdings sehr dafür, dass in diesem Fall Hunde und keine Wölfe beobachtet wurden. Außerdem ist die Haarprobe ungeeignet für eine Untersuchung, da sie nur aus Unterwolle besteht. Für eine genetische Untersuchung sind die Grannenhaare – das sind die Deckhaare – mit Haarwurzel notwendig. Sind bei Ihnen weitere Hinweise eingegangen, die darauf hindeuten, dass Wölfe die Region durchstreifen bzw. sich hier niederlassen? Die Rissbegutachtung eines toten und eines verletzten Schafes bei Waitzdorf, einem Ortsteil von Hohnstein, vom 1. November 2016 hatte den Wolf als wahrscheinlichen Verursacher ergeben. Die Untersuchung von einer genetischen Probe hat jetzt auch einen Wolf bestätigt. Weitere Nachweise aus dem Raum liegen dem Wolfsmanagement aktuell nicht vor.

