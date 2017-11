Streifen-Schau auf dem Striezelmarkt Das Sicherheitskonzept für den kommenden Striezelmarkt sieht viele Streifen vor, baut von Anfang an auf Sperren und hält für Kinder beschreibbare Armbänder bereit.

Betonklötze sichern auch dieses Jahr den Striezelmarkt vor Attacken aus dem Verkehr. © Robert Michael

Noch ehe die ersten Besucher über den 583. Striezelmarkt spazieren, sollen die Beton-Sperren rundherum Spalier stehen. Das erklärte Dr. Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung bei der Präsentation des Programms.



Wenn am 29. November die 233 Büdchen öffnen, schauen dieses Mal noch mehr Augen auf das Wohlergehen der Gäste: Neben der mobilen Wache der Polizei, Mitarbeitern des Roten Kreuzes sowie privaten Security-Kräften patrouillieren auch vermehrt Kräfte des Ordnungsamtes über das traditionelle Pflaster. Die städtischen Ordnungshüter bieten den Besuchern ebenfalls eine mobile Wache und seien bestens vernetzt mit allen anderen Aufpassern, so Franke. Dabei würde auch das offene Wlan-Netz helfen, das außer den Sicherheitskräften auch allen Gästen des Marktes zur Verfügung funke. Praktisch für Eltern: Sie können ihre Kinder mit einem Armbändchen mit den nötigen Kontaktdaten versehen und so zum schnelleren Auffinden ihrer im Gewühl verloren gegangenen Kleinen beitragen.



