Streife schnappt Schwarzarbeiter Bundespolizisten haben in Rietschen einen Transporter mit 13 Personen gestoppt, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Ihren Lohn sind sie auch los.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Bundespolizisten haben acht in Rietschen mutmaßliche Schwarzarbeiter aus Moldau ertappt. „Die befanden sich offensichtlich auf dem Nachhauseweg“, teilt Bundespolizeisprecher Alfred Klaner mit. Eine Streife war am Sonntagmorgen auf den VW Crafter mit moldauischen Kennzeichen aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, saßen in dem Transporter zehn Männer und zwei Frauen aus Moldau sowie ein Rumäne.

Nachdem die Beamten zunächst feststellten, dass einer der moldauischen Insassen die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum um mehrere Tage überschritten hatte, fanden sie im VW später Arbeitskleidung und Werkzeuge. „Alles deutete darauf hin, dass sieben der männlichen Passagiere und eine der beiden Frauen einer unerlaubten Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet nachgegangen waren“, so Klaner. So gaben die Moldauer unter anderem zu Protokoll, dass sie soeben aus Hamburg und Wolfsburg kommen und sich nun auf dem Rückweg in die Heimat befinden.

Weil die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich den Besitz eines entsprechenden Aufenthaltstitels voraussetzt, die Verdächtigen aber nur mit ihren gültigen Pässen einreisten, schrieben die Bundespolizisten Anzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens haben die Beamten laut dem Sprecher zudem den zum Teil mitgeführten Arbeitslohn eingezogen und Sicherheitsleistungen zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben.

Da es sich bei der Schwarzarbeit um eine schwerwiegende Ordnungswidrigkeit handelt und eine nicht nach Klaners Angaben unerhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestand, bekamen die acht Betroffenen letztlich auch das Reiserecht aberkannt. Im Anschluss beendete die zuständige Ausländerbehörde den Aufenthalt in Deutschland und forderte zur unverzüglichen Ausreise auf. (szo/tc)

