Streichquartett mit Misstönen René Rothe inszeniert in der Spielbühne Freital „Die Beleidigten“. Eine Komödie aus dem wahren Leben.

Sie sind „Die Beleidigten“ in der Spielbühne Freital: Maximilian Gramza (Robert), Matthias Hofmann (Florian), Andrea Kempe (Renate) und Kathleen Keydel (Marion, v.l.). © Thomas Morgenroth

„Irgendwann einmal erwürge ich sie mit einer Darmsaite“, sagt Robert. „Für diesen Zweck würde ich sogar eine von meinen opfern“, entgegnet Florian. Die beiden Geigen reden über Renate, die Bratsche, die Perfektionistin, die gerade mit Marion, dem Cello, zum Quatschen rausgegangen ist. Zusammen bilden die vier Solisten ein Streichquartett, das für seinen ersten Auftritt probt. Zugleich sind die Musiker auch familiär miteinander verbandelt, die beiden Frauen sind Geschwister und die Männer mit jeweils einer verheiratet. Was die Sache nicht gerade einfacher macht.

Sie alle sind „Die Beleidigten“ in einem Kammerspiel des Berliner Autors Ulrich Hub, das der Dresdner Regisseur René Rothe mit der Spielbühne Freital inszeniert. Der Probenraum des Quartetts befindet sich auf den Rängen, wo sonst die Zuschauer sitzen. Der Fußboden ist mit Pizzakartons und Pappbechern übersät, Bierdosen stapeln sich, ein Weihnachtsstern kümmert vor sich hin. Es ist eigentlich das Domizil einer Rockband, das die Streicher, die sonst gemeinsam in einem Sinfonieorchester spielen, zeitweise nutzen dürfen. Und das nun zum Schauplatz einer tragischen Komödie oder komischen Tragödie wird, je nach Sichtweise der Beteiligten, und die könnte unterschiedlicher nicht sein.

Die Diskussionen bei den Proben geraten schnell auf Abwege, manche Argumente gehen unter die Gürtellinie. Die Musiker verstricken sich in ein Gespinst aus Lügen, betrügen die anderen und sich selbst. Es geht um Eitelkeiten und Empfindlichkeiten. „Wie im wahren Leben“, sagt René Rothe. Und da gibt es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch Neid, Hass und Tod. Da bleibt dem Zuschauer schon mal das Lachen im Halse stecken.

Kein einziger Ton

Vier Nichtmusiker sind in Freital das Streichquartett. Kathleen Keydel (Marion), Andrea Kempe (Renate), Matthias Hofmann (Florian) und Maximilian Gramza (Robert) bringen das Stück mit Bravour auf die Bühne, jedenfalls war das der Eindruck bei den Proben, und sie spielen dabei keinen einzigen Ton. Aber sie halten Cello, Bratsche und Geigen so wie es sein muss, minutenlang, eine enorme Anstrengung. „Wir hatten Profis, die uns gezeigt haben, wie das geht“, sagt Kathleen Keydel.

Zuletzt war die Freitalerin, die als Bauingenieurin arbeitet, in der ebenfalls von René Rothe inszenierten Komödie „8 Frauen“ zu erleben, wie auch Andrea Kempe. „Ich bin noch nie mit einem Instrument aufgetreten“, sagt die aus Freital stammende Lehrerin, die in der Oberschule Rödertal Kunst und Deutsch unterrichtet sowie in Dresden angehende Lehrer ausbildet. Matthias Hofmann, von Beruf Nachrichteningenieur, spielte unter Rothes Regie unter anderem im letzten Sommertheater mit. Maximilian Gramza, der in Mittweida Soziale Arbeit studiert, ist mit 20 der jüngste in der Runde, und der einzige, der noch nie mit René Rothe gearbeitet hat.

Der 43-Jährige gehört in der Spielbühne zu den Stammregisseuren, die eben auch mal das Theater auf den Kopf stellen. So erleben die Zuschauer das Geplänkel der vier Beleidigten von der Bühne aus. Die Gäste werden so Teil des Stücks, einem Akt im großen Welttheater, in dem der Geiger die Bratsche erwürgen will. Ob es so weit kommt? Die Premiere ist am Sonnabend.

„Die Beleidigten“ in der Spielbühne Freital, Premiere (ausverkauft) am 4. März, wieder am 5. März, 19.30 Uhr, sowie am 11. März, 20 Uhr, weitere Termine im April.

Infos im Internet

