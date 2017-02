Strehlener müssen bald mit Großbaustelle leben

Am 1. März sollen die Bauarbeiten für die neue Stadtbahntrasse in Strehlen beginnen. Dabei werden zunächst neue Gleise in der Oskarstraße verlegt. Die Sozialdemokraten nehmen den bevorstehenden Baustart zum Anlass, um mit betroffenen Anwohnern ins Gespräch zu kommen. An diesem Donnerstag lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas in das Internationale Begegnungszentrum in die Heinrich-Zille-Straße 6 ein.

Mit dabei sind auch die Prohliser Ortsbeirätin Dorothée Marth sowie Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer. Sie wollen den Dresdnern Fragen rund um das Stadtbahnprojekt 2020 beantworten. Innerhalb eines Jahres sollen in der Oskarstraße 1 200 Meter Gleise verlegt werden. „ Wir wollen mit Anwohnern darüber ins Gespräch kommen, was vor ihrer Haustür passiert“, so Pallas. Zudem steht er für weitere Themen aus dem Stadtteil zur Verfügung. Das Bürgercafé in dem Strehlener Begegnungszentrum findet in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. (SZ/noa).

