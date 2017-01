Strehla will sich besser vermarkten Manch Herbergsbetrieb in der Stadt hat schon bessere Zeiten erlebt. Jetzt soll es mehr Unterstützung geben.

Idylle an der Elbe: Strehla hat einiges zu bieten, unter anderem ein Schloss und einen mittelalterlich geprägten Stadtkern. Den sollen künftig möglichst mehr Touristen kennenlernen. © Lutz Weidler

Robert Müllers Jahresbilanz fällt positiv aus. Grundschulklassen, Sportgruppen, internationale Tänzer – der Chef der Strehlaer Jugendherberge hat 2016 viele Gäste in der ehemaligen Windmühle begrüßen können. Und natürlich seien auch viele Radler abgestiegen, sagt Müller. Übernachtungszahlen will er nicht nennen, er sei aber mit dem Jahr „sehr zufrieden“.

Doch nicht jeder Gastbetrieb in Strehla kann ein so ungetrübtes Resümee ziehen: Petra Barth, Inhaberin des Ambiente-Hotels, bilanziert für 2016 einen Rückgang der Besucherzahlen in ihrem Haus. Es sei trotzdem ein gutes Jahr gewesen, betont die 55-Jährige. Man könne ja auch nicht ein Jahr ums andere erwarten, dass die Touristenzahlen steigen, meint sie. Den Rückgang der Radtouristen führt sie auch auf die Pegida-Demos in Dresden zurück.

Dass deshalb weniger Radler in die Gegend kommen, ist auch der Eindruck von Werner Geyer. Der Chef des Strehlaer Fremdenverkehrsvereins hat ebenfalls rückläufige Touristenzahlen registriert. Den krassesten Einbruch habe es nach der Elbeflut von 2013 gegeben, sagt er.

Auch wenn laut Mandy Krebs von der Koordinierungsstelle Elbradweg Süd das Interesse gemessen an Zugriffszahlen auf elbradweg.de oder verschickte Info-Broschüren eher größer gewesen sei als 2015: Gezählt wurden die aktiven Radler nicht. Aus Nordsachsen habe sie zumindest für die erste Jahreshälfte 2016 geringere Radlerzahlen gemeldet bekommen. Ein Hinweis darauf, dass der wichtige Elbradweg-Tourismus in der Region schwächelt?

Fakt ist, dass die Stadt Strehla das Thema Tourismus anpackt und sich besser vermarkten (lassen) will: Zu Jahresbeginn ist die Kommune wieder in den Tourismusverband Elbland eingetreten, in dem auch Städte wie Meißen und Radebeul, aber auch Torgau organisiert sind. Zwischenzeitlich war Strehla aus dem Verband ausgetreten – weil man offenbar der Ansicht war, dass es nichts brachte. Aus Sicht von Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) ist der jährliche Mitgliedsbeitrag von fast 3 300 Euro gut angelegtes Geld.

„Wir brauchen Unterstützung, wie wir uns beim Radtourismus und der Naherholung gut darstellen können.“ Strehla habe dabei zuletzt „ein bisschen allein“ dagestanden. Zwar gebe es die städtische Tourismus-Information. „Aber die kann kein Profi-Marketing machen“, so der Stadtchef. – Ähnlich sieht das Werner Geyer vom Strehlaer Fremdenverkehrsverein, der die Mitarbeiter der örtlichen Touri-Info unterweist und mit Prospekten und Hinweistafeln in der Stadt für eine gewisse Vermarktung vor Ort sorgt.

Für Geyer ist klar, dass sein 15 Mitglieder zählender Verein in Sachen überregionaler Vermarktung finanziell, organisatorisch und auch technisch schnell an Grenzen kommt. Klar sei aber auch: „Strehla braucht mehr Werbung.“ Deshalb begrüßt Geyer ebenso wie Jugendherbergs-Chef Müller den Wiedereintritt der Stadt in den fünf Mitarbeiter zählenden Tourismusverband Elbland.

Zwischen dem und den Strehlaern soll es jetzt Abstimmungen geben, wie die Zusammenarbeit aussehen soll. Gute Voraussetzungen bringe Strehla als Stadt durch die gute Anbindung an Rad- und Wanderwege und das mittelalterliche Gepräge inklusive Schloss mit, heißt es vom Verband. Diese Verbindung von Kultur und Landschaft sei ein wesentlicher Grund, warum Gäste gern ins Elbland kommen.

