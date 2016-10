Strehla wendet Niederlage ab Spitzenreiter SG Canitz gewinnt siebentes Spiel infolge. Auch TuS Weinböhla mit voller Punktzahl. Nossen weiter ohne einen Zähler.

Ein hartes Stück Arbeit stand für Tabellenführer SG Canitz am 7. Spieltag der Kreisoberliga an. Gegen den Tabellenvierten aus Lampertswalde fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit (2:0). Mario Lehmann (52.) und Matti Mischke (90.+2) erzielten die Tore vor immerhin 113 zahlenden Zuschauern. Es war der siebente Dreier infolge. Allerdings lässt sich Verfolger TuS Weinböhla bisher nicht abschütteln. Der Tabellenzweite hat eine Partie weniger bestritten und bisher ebenfalls die maximale Punktausbeute auf dem Konto gebucht. Beim 2:1-Heimsieg über die BSG Stahl Riesa II trugen sich Tom Kaiser (31.) und Eric Ohlmann (55.) in die TuS-Torschützenliste ein. Die Riesaer konnten in der 83. Minute durch Pascal Suschko lediglich noch verkürzen.

Radeburg kassiert späte Gegentore

Auch Landesklasse-Absteiger SV Strehla (3.) blieb bisher ohne Niederlage. In der Heimpartie gegen den Tabellensechsten TSV 1861 Radeburg (6.) sah es allerdings bis fünf Minuten vor dem Abpfiff nicht danach aus. Andre Scheiblich hatte die Radeburger in der 54. und 75. Minute mit zwei Toren auf Siegkurs gebracht, doch der Strehlaer Schlussspurt wurde noch belohnt. Michael Iwan (85.) und Tobias Schmidt (87.) sorgten für den Punktgewinn und einen durch zufriedenen Strehlaer Übungsleiter Torsten May: „Wir haben das eine Jahr in der Landesklasse gut verkraftet. Im Gegenteil, es war eine wertvolle Erfahrung für die Mannschaft. Die Truppe ist zusammen geblieben und wir wollen in dieser Liga eine gute Rolle spielen, ohne dabei an einen Wiederaufstieg zu denken.“

Am Tabellenende verliert Lok Nossen mit weiterhin null Punkten langsam aber sicher den Anschluss. Der Berbisdorfer SV gewann auch ohne seinen Torjäger „Alex“ Eißrich leicht und locker mit 4:0 (2:0). Maik Hirsch traf doppelt für die Gäste. Ebenfalls noch sieglos ist der SV Röderau-Bobersen, der sich aber beim 2:2 bei Aufsteiger FV Zabeltitz immerhin den zweiten Zähler sicherte. Die Liga-Torschützenliste führt der Canitzer Toni Schurig mit zwölf Treffern an. Schurig kam in der Sommerpause von Stahl Riesa und baut auf die Erfahrung von 60 Landesliga-Punktspielen. (mit jj)

