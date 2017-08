Fußball-Kreisoberliga Strehla stolpert über Aufsteiger Lommatzsch Aufsteiger gewinnt mit 2:0. Siege für Canitz und Kreinitz sowie den Meißner SV, für den Florian Hartung fünf Treffer markiert.

Hatte eigentlich Grund richtig Grund zur Freude: Der Lommatzscher Übungsleiter Renato Kahlert. © LSV

Ehre, wem Ehre gebührt. Aufsteiger Lommatzscher SV hat zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisoberliga gleich mal eine kräftige Duftmarke gesetzt. Die Schützlinge von Trainer Renato Kahlert behielten gegen den SV Strehla, immerhin Vierter der Vorsaison, völlig verdient mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Karsten Richter und Christoph Reitmeier trafen nach dem Seitenwechsel.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste tonangebend, aber LSV-Keeper Enrico Schade hatte die Gastgeber vor einem Rückstand bewahrt. Auch im zweiten Abschnitt musste sich Schade einmal ganz lang machen, um einen Freistoß der Strehlaer aus dem Winkel zu holen (78.). Sieben Minuten später fiel der aus Lommatzscher Sicht erlösende zweite Treffer.

Sehr souverän lösten die beiden Landesklasse-Absteiger ihre Aufgaben. Der Meißner SV überrollte den Berbisdorfer SV mit 8:1 (5:1). Überragender Spieler auf dem Platz war der fünffache (!) Torschütze und erst 18 Jahre alte Florian Hartung. Arno Voigt, Tom Klömisch und Kapitän Andre Salomon besorgten den Rest für die Domstädter. Markus Engelbrecht hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Nur ein Tor weniger schossen die Kreinitzer beim Sport- und Dorffest des SV Traktor Priestewitz (7:2). Ein toller Einstand für den neuen SGK-Trainer Günter Eichhorn, der vier Treffer seines Goalgetters Rene Kögler, der noch einmal den Pfosten traf, notieren durfte.

Canitzer brauchen viel Geduld

Nicht ganz einfach gestaltete sich das Gastspiel der SG Canitz, von vielen Trainern als Titelanwärter Nummer eins gehandelt, in Lampertswalde (3:1). Martin Zschunke brachte die Hausherren in Führung, ehe Mario Lehmann per Strafstoß (27.) für den Favoriten ausglich. Bis zur 79. Minute hielten die Platzbesitzer das Remis, ehe Johann Biefang (79.) und Sebastian Zipprich (81.) den SVL-Torwart Martin Bade noch zweimal überwanden.

Der SV Fortschritt Meißen-West fuhr gegen die BSG Stahl Riesa II den ersten Dreier ein (4:2), obwohl die Landesliga-Reserve nach 35 Minuten schon 2:0 führte. Dirk Jakob und ein Eigentor von Domenik Eiben hatte die Stahl-Kicker vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht. Doch der Anschlusstreffer von Spielführer Nico Altermann (40.) setzte bei den Domstädtern neue Kräfte frei. Zwischen der 47. und 66. Minute wendeten Eric Alschner, Sebastian Odrig und Florin-Mihai Vultur mit ihren Toren das Blatt endgültig. Der LSV Tauscha musste gegen Radeburg zwar ab der 44. Minute in Unterzahl agieren (Gelb-Rot für Thomas Lotzmann), glich den Pausen-Rückstand (Michael Kotsch/35.) aber trotzdem aus. Robin Zinke (51.) sorgte für den 1:1-Endstand. (mit Rennert/Förster/Kittner)

