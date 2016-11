Streetballanlage erst 2017

Die Streetballanlage in Schönborn wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr errichtet. Das teilte die Verwaltungsstelle Weixdorf/Langebrück mit. Ursprünglich sollte das bereits in diesem Jahr geschehen. Die Ortschaft Schönborn hatte Geld dafür bereitgestellt. Der Grund für die Verzögerungen wurde nicht mitgeteilt.

Die Streetballanlage soll an der Langebrücker Straße, unmittelbar neben dem unteren Dorfteich entstehen. Schönborn hatte die Fläche gekauft. Vorgesehen ist ein Basketballkorb aus Metall. Die Fläche um ihn herum ist mit Gummimatten ausgelegt, um die Lärmbelastung für die Anwohner gering zu halten und das Verletzungsrisiko zu vermindern. Schönborn ist einer der Dresdner Ortsteile mit dem höchsten Anteil von Kindern und Jugendlichen, gemessen an der Einwohnerzahl. Dennoch gibt es bisher keinen Spielplatz.

Noch in diesem Jahr wird das Bushäuschen an der Langebrücker Straße /Ecke Liegauer Straße neu gestaltet. Nach Angaben von Ortsvorsteher Torsten Heidel wird es von Jugendlichen des Dresdner Vereins Spike gestaltet. Die Dresdner verstehen ihr Handwerk. Sie bieten unter anderem Graffiti-Kurse an und veranstalten Sprayer-Wettbewerbe. (SZ)

