Streckensperrung auf der Lößnitzgrundbahn Bis zum 17. November sollen Gleise erneuert werden – der Eisenbahnbetrieb muss ruhen.

Das Feuer der Schmalspurbahn erlischt am 1. November. Bis zum 17. November wird die Strecke komplett gesperrt, der Eisenbahnbetrieb eingestellt. © Norbert Millauer

Mit einer Verschnaufpause startet der Lößnitzdackel in den November. Das Feuer der Schmalspurbahn erlischt am 1. November. Bis zum 17. November wird die Strecke komplett gesperrt, der Eisenbahnbetrieb eingestellt, informiert Kati Schmidt, Sprecherin der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft mbH (SDG). In dieser Zeit werden vor allem im Bereich des Bahnhofes Radebeul-Ost die Gleise erneuert.

Im gesamten Zeitraum ist Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Fahrplan für die Busse ist im Internet unter www.loessnitzgrundbahn.de veröffentlicht. Ab 18. November steht die Lößnitzgrundbahn wieder unter Dampf. (SZ)

