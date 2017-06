Streckenrekord am Czorneboh Zoltan Senczyszyn aus Cottbus bleibt als erster Fahrer auf der 4,2 Kilometer langen Bergstrecke unter der Elf-Minuten-Marke.

Blick auf die Ziellinie beim Czorneboh-Lauf. © privat

Radsport. Wenig sommerlich und kühl war es am Sonnabend in Cunewalde, als der Radsportverein Bautzen zur 17. Offenen Kreismeisterschaft im Bergzeitfahren einlud. Gleichzeitig gab der asphaltierte Streitbuschweg hinauf zum Czorneboh, der tags zuvor noch gereinigt wurde, seinen Einstand als Wettkampfstrecke in den Lausitzcup. Das Rennen ist der Ersatz für den traditionellen Oberguriger Straßenpreis, der nicht mehr durchgeführt werden kann. Für die Organisatoren war es eine Herausforderung, zwei Rennen zu vereinen sowie das Bergrennen zu vergrößern und aufzuwerten.

So wurde ein neues Wettkampfformat ausprobiert. Zunächst mussten alle Teilnehmer die 4,2 Kilometer lange Strecke mit 266 Höhenmetern hinauf zum Berggasthof als Einzelzeitfahren absolvieren. Die hier erzielten Zeiten entschieden über die Kreismeistertitel in allen Altersklassen. Danach begaben sich die 20 schnellsten Herren und die zehn schnellsten der Seniorenklasse 2 noch einmal hinab zum Start, um in einem Massenstartrennen den Sieg im Lausitzcup auszufahren.

Einige Fahrer sparen Kraft auf

Bei den Herren versuchten einige Lausitzcup-Fahrer im Zeitfahren Kräfte zu sparen, um im anschließenden Massenstart noch ausgeruht zu sein. Andere wie Florian Jung (RSC Nordsachsen) als Lizenzfahrer waren für den Lausitzcup nicht startberechtigt und konnten beim Zeitfahren an ihre Grenzen gehen. Jung wurde Kreismeister in 11:47 Min. knapp vor Hannes Wanta (Easy-Tours Cycling Team) und Zoltan Senczyszyn (RK Endspurt 09 Cottbus).

Letzterer war offensichtlich mit angezogener Handbremse gefahren und zeigte im Massenstart-Finale sein ganzes Können. Er distanzierte alle anderen Fahrer deutlich und blieb mit 10:57 Min. als erster Fahrer überhaupt unter der Elf-Minuten-Marke. Bei den Senioren 2 wurde Silvio Hauschild vom RSV Bautzen in 12:04 Min. Zweiter. Sein Teamkollege Mario Graff belegte im Massenstartrennen den dritten Platz im Lausitzcup der Senioren 2. (mn)

