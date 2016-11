Strecke für den Bikepark wird vorgestellt

Für den geplanten Bikepark im Freitaler Birkenwäldchen werden Mitstreiter gesucht. Wer sich vorstellen könnte, an dem Projekt mitzuarbeiten, ist am Dienstag, 18 Uhr, in der Sportgaststätte des SV Pesterwitz in der Erich-Hanisch-Straße/Otto-Harzer-Straße richtig. Dort werden der anvisierte Streckenverlauf für den Fahrrad-Parcours und der aktuelle Stand des Vorhabens vorgestellt. Interessierte Jugendliche sind dazu eingeladen. Eine Gruppe junger Freitaler plant zusammen mit der Stadt und der Unterstützung durch das Koordinationsbüro für Soziale Arbeit einen Bikepark. Bereits jetzt gibt es im Birkenwäldchen einen Parcours. Dieser soll professionell ausgebaut werden. (SZ/cb)

