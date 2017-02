Straucher Katzen im Fernsehen Am Sonnabend soll es nun so weit sein: Die Vox-Sendung „hundkatzemaus“ berichtet über die Straucher Katzenplage.

Tierschutzexperte Frank Weber bei der Einfangaktion in Strauch. © DOCMA TV

Vor ein paar Wochen haben sie es getan. Die Münchner Produktionsfirma um Tierschutzexperten Frank Weber war eigens in den Großenhainer Ortsteil Strauch gekommen. Das Fernsehteam, welches für den Sender Vox das Haustiermagazin „hundkatzemaus“ produziert, ging gemeinsam mit dem hiesigen Tierschutzverein auf Katzenjagd. Wie Frank Weber die letztlich insgesamt sieben Fellnasen zu fassen bekommen hat, können die Zuschauer am kommenden Sonnabend ab 17. 55 Uhr sehen. Dann wird laut Produktionsfirma die in Strauch gedrehte Folge ausgestrahlt.

Auf die Katzenplage aufmerksam geworden waren die Münchner durch einen Hilferuf von Christine Müller. Die Straucher Rentnerin kümmert sich seit Jahren um die Katzen im verwilderten Grundstück nebenan. Was einst mit den zwei Vierbeinern des mittlerweile verstorbenen Besitzers begann, ist jedoch zum Problem ausgewachsen. Denn aus zwei Tieren wurden vier, irgendwann acht, 16 – wie viele Katzen sich jetzt in der verlassenen Scheune tummeln, weiß niemand zu sagen.

