Stratege im Mittelfeld Martin Leimner hat nur 16 Spiele für Aufbau Waldheim bestreiten können. Dennoch ist er wichtig für die Mannschaft.

Martin Leimner hat für Waldheim sieben Tore erzielt. © Dietmar Thomas

Die Erfahrungen, die Martin Leimner in höherklassigen Mannschaften gesammelt hat, haben dazu beigetragen, dass der SV Aufbau Waldheim in der Kreisoberliga den Klassenerhalt geschafft hat. Auch wenn er verletzungsbedingt nur in 16 Partien dabei sein konnte, in denen er sieben Tore erzielte.

Der 32-Jährige zog im Mittelfeld die Fäden und steht deshalb zurecht beim Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl auf der Kandidatenliste. (DA/fk)

zur Startseite