Straßgräbchener Firmen kaufen Gewerbeflächen

Unter anderem die Metallbau-Firma Sven Grötschel hat in Straßgräbchen Gewerbeflächen gekauft. © Archivfoto: Matthias Schumann

Für zwei Neuansiedlungen im Gewerbegebiet Straßgräbchen hat der Bernsdorfer Stadtrat den Weg geebnet. So stimmte man dem Verkauf eines 12 000 Quadratmeter großen Grundstücks an die ortsansässige Firma Sven Grötschel zu. Ein angrenzendes Grundstück mit einer Größe von 10 000 Quadratmetern wird die Stematec Umformtechnik erwerben. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensgründung, wie Bürgermeister Harry Habel (CDU) wissen ließ. Geschäftsführer ist der Straßgräbchener Unternehmer Martin Bathow. „Dort wird noch dieses Jahr sehr, sehr schnell gebaut“, kündigte der Bürgermeister an, der besonders freut, dass es sich in beiden Fällen um einheimische Investoren handelt.

Diesen Vermarktungserfolg nutzte er zudem, um Werbung in eigener Sache zu machen. Weitere sieben Hektar sind im Gewerbegebiet, das sich zwischen dem Sportplatz und der Ortsumfahrung Straßgräbchen befindet, noch zu haben. Und das zu einem sehr attraktiven Preis. Bei den beiden beschlossenen Grundstücksverkäufen kostet der Quadratmeter 7,85 Euro. Zwar beträgt der Bodenrichtwert 18 Euro pro Quadratmeter. Da die bisherigen Vermarktungsbemühungen der Stadt und auch der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bautzen nicht von Erfolg gekrönt waren, hat sich der Stadtrat zu einer Preissenkung durchgerungen. Nach Abzug der Kosten für Abwasserbeiträge werden rund 77 0000 in die Stadtkasse fließen. (rgr)

